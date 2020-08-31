北京在上周三舉行了中國人民警察隊伍的警旗授旗儀式，最高領導人向公安、國安兩部部長授警旗。這已經是自二○一五年底以來舉行的第七次授旗儀式，傳遞出黨政軍改革調整的多重信號，被稱為「授旗政治學」。

回顧此前的六次，二○一五年底，領導人向陸軍、火箭軍、戰略支援部隊三支新調整組建的部隊授軍旗。二○一六年二月，又分別向新組建的五大戰區授旗；九月，授旗予聯勤保障部隊。二○一七年七月，向重組後的軍事科學院、國防大學、國防科技大學授旗。二○一八年一月，向武警部隊授旗；十一月，向國家消防救援隊伍授旗。

其一，授旗標誌着機構改革和力量重塑的新開始。軍隊、武警、公安現役部隊都進行了全面調整。譬如，裁撤七大軍區，組建五大戰區；新組建戰略支援、聯勤保障部隊；三大軍校牽頭整編軍事院校系統。武警除內衞、交通部隊外，其他剝離，水電部隊改組為國資委直屬企業，黃金部隊劃歸自然資源部。消防、森林、邊防等列入武警序列的公安現役部隊脫下戎裝，改制為公務員，消防、森林劃歸應急管理部，組建消防救援隊伍，邊防劃歸國家移民管理局。

此外，組建武警海警總隊、機動總隊。通過這些改革，釐清了軍、警、民關係。部隊聚焦戰鬥力，清理非作戰屬性。授旗可謂是新隊伍全面運行的重要標誌。

其二，授旗是領導關係和權力格局的重大調整。從授旗主體看，戰區、軍種、軍校由中央軍委授旗，這理所當然。武警部隊原本由國務院、中央軍委雙重領導，國務院排名在前，因此武警頒布法規時，國務院總理與軍委主席依次署名，出現溫家寶排名胡錦濤前面的情況。本輪改革中，武警脫離國務院，徹底劃歸軍委統一領導，因此亦由軍委主席授旗。而消防救援隊伍主要承擔民用任務，應急管理部是政府部門，由中共中央、國務院聯名授旗，體現黨政合一，亦在情理之中。

但此次公安、國安授警旗，則由中共中央單獨授旗，國務院被排除在外。兩部是「刀把子」的主力，名義上雖然也是政府組成部門，但通過中央國安委、依法治國委、政法委等系統，實際已收歸黨中央直接領導。授旗訓詞要求警察隊伍「聽從黨中央命令、服從黨中央指揮」，更是對領導體制作出了明確宣示。

警察作為紀律部隊，是「準武裝力量」，特別是防暴鎮暴的特警部隊，除了武器輕重的區別，其戰鬥力和訓練指揮模式，基本與軍隊看齊。通過幾次授旗，已經完成了對軍隊、武警、警察等各類強力機構的「大一統」，牢牢抓緊「槍桿子」、「刀把子」。

其三，授旗也是角色使命的微調。主要在幕後工作的國安部領導層，罕見地集體亮相，與公安部一道走到前台。尤其是今年以來，因應香港局勢，首次組建國安公署，有了更多一線任務。授予警旗，相當於是一種重要支持，激勵其敢於亮劍，代表中央，維護國家利益。