香港的前景怎樣？

最短期是在中央政府支持下防疫治疫成功，最佳的例子是澳門。香港政府的工作效率不高，社會裏還有不少人伺機破壞，包括一些政府中人以及醫護專家，能夠抑制新冠肺炎疫情，維持低風險，已屬萬幸，也有賴中央出手。

只要疫情大致受控，防疫體系確立，外部疫情壓力和下一波的風險都可以大減，香港社會和經濟將可逐步恢復。下一步便是與內地和海外合作，擴大安全區域的範圍，把經濟各方面復甦，這是第一階段。

香港疫後國際疫情仍然不易受制，香港的國際經濟還處於困境，要在國際經濟衰退、疫情仍然嚴重之中突破困境，便不可能一切依舊，需要有新的戰略、政策、措施。可是，不可能期望特區政府和本地既得利益的精英可以有所貢獻，最終仍然要依賴中央出手，提出新的方案來推動香港轉變。

在國安法威懾和立法會延長任期底下，香港社會內部反對的力量會縮減，只是怠工作消極抗拒，作用不大。如果中央能夠與香港社會合作，不依循過往錯誤的統戰方法，少一點政治關係和計算，多一點科學和研究精神，相信亦可動員香港社會的有心人來協助制訂在後疫情、新冷戰條件下，香港發展的新方向和路線。

在新冠肺炎疫情穩定之後，中央政府將會着緊出手，不單止考慮香港，而是在新冷戰下大棋盤布局的一部分，亦不限於粵港澳大灣區，香港作為中國唯一的國際金融中心，要發揮作用，協助國家突破美國的金融圍堵。

中美新冷戰的發展會是美國一步一步壓迫中國，圍堵與脫鈎並行，中國需要在美國以外開拓空間，香港亦然。香港將面對大量在美的中國人才、資金、上市公司的回歸，怎樣把回歸的資源與新的發展戰略結合協調，將會決定香港的前途。在美國圍堵制裁之下，這些回歸的條件會成為內地與香港新開拓的國內、國外發展空間的推動力，這便不僅是短期的金融繁榮和經濟結構的升級轉型，而是在去美國化的國際多元新格局佔據中心地位，追逐全球未來最大的國際金融中心、國際服務中心的地位。

香港前景的最大威脅是美國勢會訴諸戰爭，在中國的東南沿海尤其是南海製造衝突，也脅迫台灣的蔡英文政府作軍事冒險。戰火一起，即使是地區局部戰爭，不管勝負，美國的圍堵制裁會更為嚴厲，中國的反制也會更為激烈，香港正好利用危機全力推行非美國化的全球化發展戰略。美國外強中乾，對華戰爭不能持久，中國可勝。