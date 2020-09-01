古今中外，「革命」也好，「起義」也好，「造反」也好，「叛亂」也好，不管是「正義」、「非正義」，「順應潮流」還是「逆潮流而動」；不管是出自甚麼「理念」、「信仰」，要想成事，都必須「一不怕苦，二不怕死」，沒有這個精神，一定不會成功，除非遇到的對手十分仁慈、寬容、膽小、軟弱、愚蠢，犯下「顛覆性的錯誤」。然而，這樣的「天賜良機」過去是極少的。

不過，在當代卻多起來了。上個世紀末的冷戰中，「蘇聯瓦解」和後來多個國家的「顏色革命」，那些「革命者」、「起義者」、「造反者」、「叛亂者」就沒怎麼「吃苦受罪」、「流血犧牲」就大功告成，改寫了血淋淋的革命史和叛亂史。於是，既然不用吃苦受罪、流血犧牲，風險甚低，有樣學樣者、投機謀利者也就膽大妄為、鬧哄哄而起，包括彈丸之地的香港，瘋長了一個打着「爭取民主」、「時代革命」旗號，專搞奪權變天、分裂國家的反中亂港勢力。

時代不同了，他們知道自己很「好彩」，革命、造反、暴亂，都不必付出慘重代價，大不了蹲幾年「非常人性化管理」的香港班房。他們也知道自己「吃苦受罪」有限，知道在「香港法治」和有「保護傘」關照之下，他們受到懲處的機會很低很低，他們是算計好了之後、計清楚「賺多賠少」之後才「革命」、「造反」的。不過，為了煽惑他人、發動群眾，是絕不能將這些算計為人所知的。

相反，他們一定要擺出一副「英勇無畏」、不怕犧牲也要鬥爭到底的架勢，欺騙民眾支持自己，給他們當炮灰。他們從不把自己置於危局險境，真要「大事不好」了，要被嚴懲了，他們是連事先算計好的那點風險也不想承擔，能跑就跑、能溜就溜。

君不見，大到叛國禍港四人幫的首惡黎智英，比他小半號的李柱銘、陳方安生、戴耀廷，中到羅冠聰等國際通緝犯，小到棄保潛逃被內地海警抓之於海上的「十二黑暴」人蛇，皆膽小如鼠，毫無承擔，皆不具備成功人士的基本素質。