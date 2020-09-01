有人說，在聰明人面前，最安全的選擇是說實話。道理很簡單，說假話根本騙不過聰明人。相反，在蠢人面前，千萬不要說實話，否則注定不會有好結果。台灣前領導人日前在一場演講中表示，如果解放軍攻台，其戰略將是首戰即終戰，讓台灣沒有機會等到美軍的援助，而且美軍根本不可能來。

作為前總統兼三軍統帥，他對兩岸實力尤其是軍力的差距比任何人都清楚，今次只是根據事實說話。沒想到在台灣引起軒然大波，受到綠營口誅筆伐，更被批為「投降論」。可見這年頭說實話一點也不容易，尤其是面對一個愚昧的社會。

有種心理現象叫達克效應，即認知偏差。愈是愚蠢的人，愈會高估自己；愈是能力欠缺的人，愈容易有一種虛幻的自我優越感。這種人的問題不在於無知，而在於以無知為榮。很明顯，台灣社會正是如此，許多人因為缺乏自知之明而自我膨脹，總是以虛幻的優越感來維護日漸脆弱的自尊心。難怪這些年鬧出不少笑話，包括質疑大陸航天造假、太空人水中錄影，以及大陸民眾吃不起茶葉蛋、七個陸客吃一份蚵仔煎等等，正是虛幻的優越感作祟，本想唱衰大陸，結果反而暴露自己無知。

正如有人指出，台灣最大的危險是對大陸不了解，既不了解對岸整體實力的變化，也不了解大陸當局維護國家主權和領土完整的決心，因此不僅誤判局勢，更誤判美軍將會馳援台灣。其實明眼人都知道，美國只是將台灣當作遏制大陸的一顆棋子，而不是真正關心台灣、保護台灣，那些以為美國大兵會替台灣賣命的蠢人，最好找醫生看看腦袋出了甚麼問題。事實上，民進黨當局並非全無自知之明，他們一方面挑釁大陸，一方面放出希望坐下來談的意願，這種矛盾心理恰恰反映他們底氣不足。不是嗎？如果他們對自己有信心，早就直接宣布獨立了，何必遮遮掩掩？