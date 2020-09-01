過去一年，可能是香港司法界最動盪的一年，涉及示威暴動的案件排隊上法庭。就算已審理的案件，亦有不少令人爭議的裁決，被指屢屢放生示威者。市民不滿的聲音響徹雲霄，礙於法律上對評論法庭的言論有一定的限制，故不少人是敢怒不敢言。

仗義執言，這方面當然是由專家來承擔這個重任最好，但無論如何，千挑萬選，本來最應該有資格來挑戰法庭的，就是律政司司長鄭若驊。她是資深大狀以及捍衞本港法治的第一號人物，在身份上毫無疑問，但這個人操守方面，卻連一名路人甲也不如。上任以來醜聞不絕，誠信破產，民望長期「墊司底」，評分之低，史無前例。由於犯眾憎，不敢面對公眾，重要場合常常龜縮不見影，照理大狀應該能言善辯，但她卻躲在屏幕背後，純文字討論，重大議題只在網誌發文便算數，被嘲笑是「避政司司長」。

堂堂司長自甘淪落做鍵盤戰士，其身不正，妄想發出正義的聲音，市民當她是噪音。鄭司長近日又出來獻醜，表示法官的職責是按法律和證據審理案件，但任何人都會犯錯，法官也不例外，認為市民應避免以偏概全，不應只根據片面之詞便妄下定論，更批評有時候市民太着重案件結果，而忽略了判決的法律和證據基礎。

好一個鄭大狀，在法治出現危機時不見她展示扭曲為直的功架，現在卻來一招官官相輕，口裏似為法官開脫，實際直指法官有判錯案的時候，亦連消帶打，把市民由原告變被告，怪責起來。想問鄭司長，律政司是否沒有犯錯的時候？檢控甩轆時有所聞，鄭司長有否出來道歉？死不認錯，黑白不分，在她麾下律政司淪為黑惡保護傘，自己上任以來醜聞纏身，怠惰失職。若市民有得選擇，第一個要踢走鄭若驊。既然立定主意龜縮，何必多口再招民憤？難道有人想求仁得仁，快快走人？