在全民普及社區檢測計劃的政治角力上，特區政府能夠成功推出，已算先勝一仗，跟着來的第二仗是參加檢測人數。今次政府已經總動員，不但出動全體司局級官員，還動員幾位疫情防控專家顧問，紛紛出鏡，呼籲市民踴躍參加，這個安排前所未見，大概是決意贏得此仗。不過政府事前可能未意識到這是一場民意戰，沒有全面準備，專家顧問有所遺漏，並未全體出動，否則說服性更大。

如果一早定位為民意戰，則特區政府的準備明顯不足，未見預先錄影各界民意領袖、影視紅星齊齊現身支持，也沒有一早要求各電子傳媒騰出播放時間，只是選了主要報章頭版登廣告，呼籲「為己為人，參與檢測」，據說花了二百五十八萬元。錢是花了，聲勢仍然感覺不足。

本來接受檢測與否是個人保護自己的健康問題，不應從政治化角度去解讀，可惜反對派看事物一向傾向從政治出發，這次以是否接受檢測作為擁護或反對政府的表態，可能令有些人卻步不前，也可能會有反對政府的新一代拒絕替家中老人家預約登記，減低接受檢測人數，再加上一些搗亂分子胡亂用別人的身份證號碼上網登記，使用虛構名字甚至以粗口為名，難免會造成一些小騷擾。

檢測中心的位置分布也有問題，有記者發現，在八月三十日早上，即接受預約登記第二天，還未開始檢測，已有三間檢測中心的七天檢測時段全部爆滿，而整個離島區只得東涌一個檢測中心，首三天亦告爆滿。我在接受預約的第二天上網登記，一約便妥，自選地點日期時段後立時確認，甚覺方便，其他朋友互相報訊，也是差不多如此。

儘管特區政府表示沒有既定指標來決定此次全民普及社區檢測計劃是否成功，之前曾有人透露私底下目標是五百萬，即是整體香港人口六成六，我認為目標太高，並指出北京市也只能達到整體人口五成，如果在香港即三百萬左右，以香港人的散漫，同時有反對力量不斷阻撓抹黑，再打個五折，能夠有超過一百萬人參加檢測已算成功。接受預約登記第三天，已有約六十萬人，看來我的估算接近。

特區政府應該加強宣傳接受檢測有助建立港版健康碼的關係，確立港版健康碼將有助本港居民日後進出香港，減少每次出入境的檢測需要。如果港版健康碼能更進一步，加入內地的全國性健康碼及澳門的澳康碼，持有者日後往來內地及澳門更加方便，將有助更多人接受檢測，尤其是工作上或生意上需要頻頻往來的人士，日後也可以方便本港居民去內地和澳門旅行，吸引力肯定更大。