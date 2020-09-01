這年頭，港人愈活愈反智，多麼匪夷所思的事都會在特區上演。單是「831打死人」，時至今日竟仍有人信以為真，周日又有過百人在旺角多個商場聚集叫囂，說要悼念死傷者云云，甚至有人遭警方搜出仿製手槍等武器，當知「食錯藥」、「short上腦」的人不在少數，寧不哀哉乎！

《港區國安法》都生效了，就連那位入稟要求法庭頒令港鐵交出831太子站閉路電視影片的前教大學生會會長，檢視完長長影片後找不到一條死屍，早前還死撐港鐵所交影片不完整，最近亦一改口風，指摘部分人無視真相一口咬定「一定有死人」是「放錯focus」，可見國安法的確令部分人清醒了，精人收口，只是仍有笨人出手，831前夕遭警方票控或拘捕便超過三十人。

然而，「傻人發現」事件豈止這些，一些受過專業訓練的所謂醫護人員，一樣胡言亂語，滿口讒言。為了抹黑全民檢測，黑醫護組織日前煞有介事召開記者會，質疑檢測未能有效找出隱形病人，假陽性結果會加重醫療系統負擔，呼籲市民杯葛檢測，再次催促港府封關。既然全民檢測都不能找出隱形病人，敢問這班黑醫護有何良方妙策找出隱形病人？由朝到晚都重複叫囂封關，阻止中港恢復交通，他們知道有多少香港人、打工仔，正因為中港無法通關而三餐不繼、生不如死嗎？

這班公院黑醫護當然不會知道民間疾苦，他們做盡反中亂港、有破壞無建設的醜事，一樣照獲醫管局每個月準時出糧，高薪厚祿；而今年初罷工一役，醫管局寬宏大度，彷彿既往不咎，更壯大了他們阻礙港府抗疫、挑撥離間的膽。他們豈會知道，大量中港家庭、旅遊業從業員、物流業人員等等，只要中港繼續封關，距離餓死便又近一天。做人唔好咁自私，黑醫護有公家飯吃有恃無恐，但是基層市民只能夠靠自己，為了政治目的無所不用其極，真的不怕天收乎？