不少香港人對特區政府、對特首林鄭月娥不滿，這不打緊，管治班子確實從不讓人省心，但咱們不能因為惡內，而變得盲目媚外。近年，很多港人刻意美化台灣，常叨念着寶島如何民風淳樸，如何該是首選的移居地，其實那是偽命題。台灣的民風不至於差劣，但不見得能比香港好多少，社會同樣滿布戾氣，尤有甚者，很多台灣人把政治與生活當成了演戲，滿街滿巷都是戲子。

近日，台灣上演了一場連最佳導演也未必想得出的真實劇。話說一位生得高大的健身網紅，自謂被一位男健身客人騷擾，對方在他壯碩的胸部來回搓摸了五分鐘，網紅出言制止，這位顧客一怒之下便離去。至於該網紅為甚麼任由對方在自己的巨胸中褻玩五分鐘才喝停，那就不得而知了。

後來，客人擎槍報復，向網紅射出三發子彈，有兩發命中，網紅隨即倒在血泊中。但故事仍未完，網紅靈機一觸，隨即叫夥計開啟直播按鈕，在網絡上播放自己受傷的情況，順便交代後事，說自己假如就此死去，請網民代他照顧這個、那個人。這位網紅大抵平日在鏡頭前演得多了，習慣成自然，就連中槍之後、生死之間，也不忘要做直播，專業程度委實讓人吃驚。當然，他其實並無生命之危，中槍的只是手部、腳部，現正康復之中。

近十多年來，台灣政界、網絡界中人的戲劇細胞，總是發達得讓正式的編劇和演員羨慕。○四年台灣大選槍擊的一幕，更可以成為百年經典。當時的正、副總統候選人陳水扁、呂秀蓮均中槍，鏡頭直播着送院情況。但不過幾小時之後，阿扁又可以精神奕奕地在螢幕上呼籲選民務必投他一票，整件案至今仍撲朔迷離。我常在想，一個在現實中將戲劇演得如此出神入化的地方，官民俱如是，此地的民風真會是淳樸嗎？