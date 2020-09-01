一八年上任以嚟醜聞不絕、被批評為「避政司司長」嘅鄭若驊，民望一向「墊司底」，至叻就係透過網誌認屎認屁。嗱！日前佢又化身鍵盤戰士發表網誌，談及法官審理案件時，指「任何人都會犯錯，法官也不例外」。司底驊作為律政司司長，在任期間檢控經常甩轆，有時又不按程序在時限內提交文件，有時又錯誤理解法律條文，有時又提交錯誤案情，真係勁低能到唔到你唔服！

難怪有學者就批評司底驊咁大條道理話法官有錯，之不過自己上任以嚟經常失職就死不認錯，失職理應下台。講真，司底驊失職路人皆見，阿哥，有乜理由甫上任即放生佔中幕後黑手兼最大金主漢奸黎呀！仲好意思成日死撐一直按照《檢控守則》辦事，確保刑事檢控不受任何干涉云云。口痕友就話喇：任何人都會犯錯，不過老娘例外，民望於我如浮雲，老娘反一反白眼，不帶走一舊雲，死都唔會下台，吹咩！

呢個世界，無恥就最無敵！有論者指出，喺反修例示威以嚟，有唔少案件嘅判案都出現原則性錯誤，例如一啲嚴重嘅案件都可以獲得保釋，難免引起公憤。司底驊明知司法制度同法官有所不足，但就只喺網誌講幾句說話，簡直係推卸責任。

嗱！《港區國安法》實施兩個月，吾人只睇到港府執法無力，示威者一樣走出嚟高叫港獨口號，完全當國家冇料到！作為律政司司長嘅鄭若驊，有冇反省、深思點解會咁嘅？講來講去，咪就係得把口咯，一味龜縮做鍵盤戰士，而冇真正做好自己份工！呢，警方國安處早前係威係勢殺入壹傳媒大樓等多處地方，拘捕以漢奸黎為首嘅一干反中亂港分子，大家都以為港府終於做番齣好戲啦，點知一輪保釋至今，連係咪落案都未有下文！不能正本清源，切除叛國禍港真正之毒瘤，港府空有國安法而不用，司底驊一味廢噏無謂盞嘥氣！