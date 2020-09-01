提起政治，不少人第一時間想起的形容詞極之負面，例如詭詐、陰毒、卑鄙、不擇手段等，因此，政壇總是給人特別不潔的感覺！進入九月，距離美國大選只剩下約兩個月，執政共和黨日前舉行黨代表大會確定特朗普是候選人，本來特氏發表提名演講是一個競選大騷，但他卻把好端端的提名演講變成糟糕的表演。

這一天特朗普其實準備充足，演講了七十分鐘，據說是美國政黨提名人演講的最長紀錄，特氏舌粲蓮花的結果是批評與不屑如潮湧至，演講明顯出了反效果。

為甚麼民間反應這麼差？美國媒體有個簡單而有趣的統計。特朗普在七十分鐘的演講裏，提了民主黨對手拜登的名字四十一次，亦提了中國十五次，即整場演講中，他不到兩分鐘便提一次拜登，不到五分鐘便提一次中國，試想想聽眾會是多麼的疲累。

特朗普提拜登與中國都不會說好話，拜登是對手，中國亦是對手，特氏必定會無所不用其極的大肆批評，結果內容空洞的罵人演講悶爆美國人，而特氏不罵中國與拜登的時候全是自吹自擂、自誇自美，一場口水四噴的演講，堪稱空洞無物。

特朗普除了把新冠肺炎防疫失敗的責任甩鍋給中國之外，還拋出更具威懾力的一句話：「拜登如果選贏了，美國便成了中國的！」這句毫無邏輯的話一出，令美國傳媒嘩然，民間也笑聲不絕，但亦有人十分驚恐，不少人更乾脆直接把拜登與中國畫上等號。一場幾乎沒有真話的演講，卻把一些美國人騙得團團轉。

幾天之前，拜登亦在民主黨大會上發表過提名演講，比起特朗普的口水，拜登的講話的確平庸平淡得多。不過，在美式無操守底線的選戰手法下，拜登的選情未必會受到影響，而特朗普卻是在製造美國危機，這樣的選舉玩意，真的太醜陋了。