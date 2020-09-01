根據《運用區議會撥款守則》，區議會撥款資助業主立案法團、互助委員會等地區正當團體舉辦各類型活動，致力建立共融社區，使居民與眾同樂，多年來一直行之有效。

然而，筆者近日收到不少沙田地區團體投訴，指由攬炒派把持的沙田區議會，今年在沿用多年的區議會撥款守則上，僭建所謂「與政治組織有聯繫」條款，並在沒有清晰解釋條款標準下，以此條款否決區內眾多正當團體的多項資助申請。同時又雙重標準，向與政治組織有聯繫的「自己人」團體批出資助，甚至涉嫌資助言行激進的攬炒派政治組織，涉及批出公帑逾六百萬元，濫用公帑情況十分嚴重。

根據所翻查的資料，馬鞍山粵劇團早前曾就活動「民康粵韻樂悠揚」申請區議會撥款六點六萬元，卻被由攬炒派把持的區議會以該團體「與政治組織有聯繫」為由否決。然而，由民主黨成員、沙田區議會主席程張迎擔任董事的沙田文藝協會有限公司，就二十多項活動申請撥款時，包括三項沙田粵劇團的粵劇活動卻全數獲批撥款，涉款達二百三十八萬元。攬炒派沙田區議員、審核撥款申請工作小組成員李志宏所屬政治團體「港語學」，一直言行激進地鼓吹「港獨」、「反中」，但竟然成功就舉辦所謂「沙田歡笑無間道」等活動獲批資助二點二萬元。

此外，由攬炒派沙田區議員衛慶祥擔任主席的偉華中心業主立案法團，早前舉辦嘉年華和一天遊活動並向區議會申請撥款資助一點二萬元，獲批一點一萬元，資助額達百分之八十六；相反，廣林苑業主立案法團早前就新春及中秋晚會活動申請資助二點八萬元，卻只獲批四百六十元，資助額不足百分之二，可見其雙重標準。

沙田區多名攬炒派議員濫用職權，為打壓「非自己人」，隨便竄改規定，執行時又雙重標準，打壓正當的地區團體依法申請公帑資助，令市民失去受惠機會，做法離譜，有負公眾託付。這暴露了攬炒派在批款過程中嚴人寬己，明顯偏離職責、故意徇私，事件涉及利益輸送、黑箱作業，涉嫌干犯公職人員行為失當罪。區議會的經費由政府撥款，公帑的使用亦受本港各項法例包括《防止賄賂條例》的規管，一定要有規有矩，跟制度辦事，如有濫用公帑、利益輸送等行為，政府必須追究。當局必須主動調查，採取切實可行措施，制止不法行為，讓公帑用得其所，還市民一個公道。

攬炒派在區議會「無王管」，民政事務處責無旁貸，公帑不容濫用，一定要幫市民討回公道。筆者近日約見民政事務局局長徐英偉，要求民政事務局及政府各部門嚴正處理區議員濫用職權、不當使用公帑、審批撥款私相授受益「自己友」的不當行為，阻止類似情況繼續發生，確保公帑運用公平恰當。

徐英偉回應指出，如果有濫用公帑、利益輸送等行為，政府絕對會追究。希望政府坐言起行，說了的就必須做到。