正論：南亞幫屠刀亂舞　港人活在恐懼下

日前有販毒集團疑藉飲品包裝掩飾毒品，警方拘捕兩名涉案的南亞裔人士，並檢獲大批毒品總值逾一億七千萬港元，兩人被解往粉嶺法院提訊之際，同日又揭發深水埗醫局街一劏房單位發生涉及南亞人士的謀殺案，以及兩名越南裔男子在超市偷食材，連續兩日涉及三案，南亞幫猖獗，淪為治安毒瘤有目共睹。

深水埗劏房兇案，租客主要是持「行街紙」假難民，日前兩名有積怨南亞裔男租客，疑因爭用廁所洗衣機發生激烈爭執，有人用菜刀襲擊同鄉，斬傷手腳及頭部重創致死。疑兇將屍體用棉被包裹，再將房間鎖上，離家拜神，之後伴屍一夜才報警。南亞幫爭執時有所聞，動不動就拿利器傷人，生性暴戾，連同鄉也殺無赦，此案行兇手段殘暴冷血，過程令人毛骨悚然。深水埗人煙稠密，劏房林立，亦多南亞裔聚居。市民與城市炸彈為鄰，隨時隨地受到波及，活在暴力陰影下，惶恐不安終日。

平民百姓身受其害，商戶也飽受滋擾，昨午兩名越南籍男子佯裝顧客，進入紅磡黃埔花園超級市場，並在凍櫃貨架迅速偷去一批牛扒及長腳蟹等貴價急凍食品，迅即逃逸，保安員尾隨將二人截停，當場人贓並獲，警方接報到場，揭發兩名賊人都是持行街紙留港。涉案超市曾多次被南亞賊人「光顧」，今次是上月內第二宗，而三月至五月合共七次同類型案件。這些都是已知的案件，還有其他未被發現，或行家遭殃怕事沒有報警，相信實際數字遠遠超越此數。

南亞假難民無惡不作，大至上億元毒案，小至超市高買，都可見其魔掌，而且無孔不入，近日南亞兵團及假難民對交通工具也順手牽羊，日前旺角有的哥疑因一時大意，凌晨離開車輛購物，無熄匙及沒有關好車門，被兩名南亞賊偷走兩部約值八千元的手機，是六日內第三宗涉及南亞裔人士的車內盜竊案。的士行業生意受到疫情嚴重打擊，再遇盜賊失財及失去生財工具，更是雪上加霜。

留港假難民犯罪率一直偏高，毫無疑問是罪惡根源之一。他們在祖國本已非善男信女，偷渡來港，獲得暫時滯留，沒有感恩，反而恩將仇報，四出犯案，淪為黑幫新血。去年示威暴潮影響警力調配，南亞幫有恃無恐，空群而出犯案。近日湧港人數因為疫情而稍緩，但各國特別是南亞地方經濟不景氣，疫情過後相信會有更多人湧港搵食，政府應該及早預防堵截。政界及學者長期以來敦促應退出聯合國《禁止酷刑公約》，從源頭上根治假難民問題，可是政府充耳不聞，令到南亞假難民湧港源源不絕。

難民要求免受酷刑，難道市民不能要求免於罪惡恐懼？香港人近年一直備受南亞幫假難民陰影困擾，身家性命財產隨時受到損害，婦女被侵犯更會一世留下烙印。南亞幫犯案纍纍，亂揮屠刀連自己同鄉也不放過，政府繼續縱容等於是幫兇，助紂為虐。對敵人仁慈，便是對自己人殘忍，看我們官員們的麻木不仁，已經到了與民為敵的地步。