神州觀察：茅台年份酒造假　利欲熏心最可怕

俗話說，酒是陳的香，貴州茅台更加如此，且正宗茅台酒近年已買少見少，民眾很大機會買到的都是假酒。內媒近日踢爆貴州茅台鎮大大小小數百間店舖所賣散裝茅台，貨真價實的沒幾個，倒是無良奸商一大把，普遍以新酒冒充陳釀出售，並已形成完整的產業鏈，大發不義之財，情況堪稱觸目驚心。

正如報道指出，該鎮眾多白酒銷售店舖前都擺放着標記為十至三十年的散裝茅台，按照目前的市價，一瓶三十年茅台年份酒售價可達一萬多元，而在茅台鎮只需區區三百元。竅妙就在於，酒的年份可以隨意更改，想要多少年就是多少年，當地更有數十間店舖專門負責設計白酒年份的印章、包裝，從酒瓶、酒蓋、紙盒等環節可謂一應俱全。有業內人士表示，所謂的茅台年份酒只是加入了幾滴老酒，主要還是混以新酒冒充，通過虛假宣傳坑騙消費者。

該造假產業鏈被曝光後，當地鎮政府隨即發布排查白酒市場專項整頓的通告，表示將展開排查整頓工作，嚴肅治理相關行業亂象。只是這種問題由來已久，早已做得成行成市，當局到現在才說要搞整治，明顯來得太遲。更確切地說，當局根本就是在被動應對，只因問題被媒體捅了出來，不表態不行，而在此前，當局對相關行業亂象肯定也是心知肚明，假裝看不見而已，原因無非還是利益作祟，於公於私都需這麼做。

其實像茅台鎮這樣「以新代舊」的做法，在製售假茅台酒問題上還不算最嚴重，至少如當地商家「坦承」，酒還是真酒。湖南常德早前查獲的假茅台案，就是以每公斤幾元錢的劣質白酒勾兌而成，且操作環境相當骯髒和惡劣，怕連收購來的空酒瓶亦不曾清洗過。而從湖北宜昌總值近千萬元的假「飛天茅台」案更可看出，涉案團夥的製假技術可謂日新月異，不只能輕鬆騙過官網的防偽驗證，還能通過食藥監部門關於酒中鉛、甲醇等食品安全鑑定，堂而皇之進入正規流通渠道高價銷售，賺得盆滿缽滿，卻叫消費者防不勝防，更顯缺德本性。

眾所周知，中國向有造假大國之稱，尤其在食品造假方面，儼然到了喪心病狂地步。假酒假煙都是尋常事，為了賺錢，有人可以往麵粉中攙石灰，有人可以往蜜棗中添加硫磺，或是給豬耳朵注膠，以甲醛浸菜保鮮，以敵敵畏養殖海參；至於三聚氰胺毒奶粉、過期針劑、黑心疫苗等醜聞亦是經久不衰，長爆長有。早前新冠肺炎疫情氾濫之際，層出不窮的假口罩更是趁火打劫、發國難財的典型例子。總之利益當前，百無禁忌，甚麼底線原則都可以拋棄，甚麼錢也都要賺，至於道德良心，在一些人眼中，能值多少錢？