產評：香港經濟陷絕處　背靠內地始逢生

去年中以來香港備受社會動盪衝擊，致使內地客絕迹，禍不單行的是，今年又遇上世紀疫症，沒心沒肺的港府防疫策略失敗，弄得三波疫情連番折騰。跨境人流限制非單令旅遊零售食穀種，保險業亦為重災區！說到底，香港經濟欲於疫後迅速復原，得思考如何善用龐大的內地市場優勢再次騰飛。

回看六月時香港連續多日無本地確診個案，原以為第三季經濟能擺脫谷底，惟港府再度失策，致使港人要一起「埋單」，七月訪港旅客及內地訪客數量按年皆大跌逾九成九。再看保險業，次季源自內地訪客的新做保單保費按季挫逾八成，按年更瀉九成三，意味逾十萬名保險從業員生計水深火熱，涉及家庭以萬計，足見廢官「人禍」遺害之深。

香港雖是國際金融中心，但亦意味競爭劇烈，近年若不是內地崛起，焉能保持全球新股市場前列位置，保險業也難涉足龐大保單市場。如今本土經濟陷深度衰退，並身處中美之爭夾縫當中，傳統銀行及地產業皆乏善足陳，還不是靠一批批大型中資科技股來港上市，吸引資金流入撐住金融業，發揮財富效應，惠及消費和投資等內部需求環節，否則失業率絕非單位數。由此可見，香港要絕處逢生，要的是透過加強地區經濟融合，補外部之不足，只要內地市場保持開放，金融中心地位依然穩固。

可偏偏不少港人未有正確看待自身的處境和國際大勢，凡涉內地事宜皆存猜疑、甚而排斥。須知道香港僅是彈丸之地，本土資源不多，歷史上一直靠充當內地「代理人」搵食，若排斥內地市場，無異於自毀飯碗。試問單靠本地逾七百萬人口的需求，能支持目前的資產價格和經濟可持續發展嗎？

歸根究柢，中港經貿關係日趨緊密，可回歸以來歷屆港府皆未有經營好這份唇齒相依的關係，未有妥善梳理兩地經濟融合期間所產生的問題，例如設法降低旅客人流對民生社區的影響、外來物業投資需求急增對本地居民住屋供應的困擾等，結果弄得芥蒂日深，更被有心人有機可乘。過去一年香港發生的事，可謂冰封三尺，絕非一日之寒，一班誤港廢官正是禍港罪人！

時值風雨飄搖，中港更應守望相助。誠然，內地發展引來美國狙擊，佐證內地經濟具實力及韌力，發展已進入快車道，香港能搭上順風車，經濟自然有望走出困局，更可迎來新的發展機遇。若繼續迷醉昔日、誤判大局，經濟沉淪是自作孽，如何活？