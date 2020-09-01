功夫茶：國安立法非靠嚇　懲奸鋤惡要嚟真

《港區國安法》實施兩個月，啲網民藉港鐵太子站「八三一」事件一周年，又號召出嚟搞事玩嘢！剛過去嘅周日，旺角新世紀廣場及朗豪坊下午逾百人聚集，示威者高叫「香港獨立，唯一出路」、「光復香港，時代革命」等口號，更有示威者高舉毒果報之宣傳單張「願榮光歸我城」，以示參與活動，完全無視港區國安法已實施！

尋日由早上開始至夜晚，有大批市民到太子站聚集，除咗獻花，其中不乏搞事者呼叫「五大訴求、缺一不可」！嗱！根據法律界人士指出，以上呢啲口號有可能干犯分裂國家罪及顛覆國家政權罪，呼籲市民切勿以身試法或衝擊法治底線！仲有吖！如果喺示威現場高舉美國國旗或英國國旗，情況會更嚴重，可能同時干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。一經定罪，坐十碌八碌閒閒哋！

嗱！依家啲玩嘢嘅人當國安法冇到，根本就唔知驚，鬼咩！國安立法時係威係勢，又設駐港國安公署、又設維護國家安全委員會，都真係嚇得吓人，可惜又係雷聲大雨點小，至今未有一宗判刑也！講到呢度，功夫茶忽然諗起《論語》「子貢問政」嘅故事，說不定可以略解釋為何國安立法被學者形容為「無牙老虎」！

故事是咁的：子貢問孔子點樣可以令國家穩定？孔子就話：要有充足嘅糧食儲備，要有強大嘅武裝力量，仲要有廣大民眾嘅信任。子貢又問：如果不能同時保證有呢三項條件，點算？孔子就話：寧可削弱武裝力量！子貢又追問：若然仍不能兼顧，又點啊老師？孔子就堅定咁講：寧可減少糧食儲備，可能會因缺糧死人，但人總難免要死；失去人民嘅信任，政府必垮，國家必亂，死人只會更多！

阿哥！真係一言驚醒夢中人，唔知有冇警醒庸碌無能嘅政府，尤其嗰位人稱「避政司司長」嘅鄭若驊？喂！依家啲示威者，有唔少明明觸犯港區國安法下相關罪行，惟最後都係以禁聚令票控，啲廢青梗係覺得國安立法只不過係無牙老虎喇！

依家因港區國安法上庭嘅案件只有一宗，點判都未知，而好似早前被警方國安處拘捕嘅漢奸黎，佢一身都係罪，今日須到旺角警署報到。撇除違反港區國安法案件，佢另面對五案共涉七項控罪。惟漢奸黎公然參與違法佔中，被指係佔中主要搞手兼「金主」，則至今仍未「落鑊」被檢控！嗱！一個惡貫滿盈嘅人，有乜理由仲可以保釋外出？國安立法明係一把伏魔降妖嘅寶刀，今竟棄而不用，更患咗「民無信不立」嘅大忌，試問何來阻嚇力？國安立法一日唔動真格，將大漢奸起訴判罪收監，一日上演「狼來了」而未能殺雞儆猴，則國安立法就只係一座神主牌！點止暴制亂吖？