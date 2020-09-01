世界視線：歐盟外交雜音多　成員國南轅北轍

作為歐盟火車頭的法、德兩國，近來試圖加速歐陸政治整合，包括以歐洲主權為基石推行多邊外交，但顯然遇上了來自內部親美國家的抵制。法德作為傳統西歐大國，與東歐前蘇聯陣營的捷克、波蘭等國的外交戰略取向，亦因此變得南轅北轍。

例如，法國總統馬克龍近日在巴黎接見到訪的中國外長王毅，強調法國支持多邊外交。他以5G技術為例闡釋說：法國不會把華為排除在外，但基於歐洲主權考慮，會傾向於使用歐洲供應商。換言之，法國不會跟從美國封殺華為，但也不會對華為作出採購承諾，而是以歐洲的主權利益為依歸。

然而馬克龍話音甫落，捷克參議院議長維施特奇爾卻展開台灣之行。捷克與台灣的靠近，顯然呼應了美國特朗普政府聯合「自由世界」制華的新冷戰策略，與馬克龍的多邊外交主張形成強烈對比。雖然法國與捷克均是獨立國家，但歐盟成員國之間存在如此迥然不同的主張，也就難以推行統一的外交政策。

再如，歐盟的東端最近冒出一個新火頭，就是白羅斯總統盧卡申科五連任引發反政府示威潮。東歐國家諸如波蘭、捷克及波羅的海三國，被指幕後策動了白羅斯的顏色革命。為此，白羅斯在俄羅斯支持下，上周五調動大批軍隊在西部邊境舉行集團軍規模的演習，矢言抵抗外敵入侵。

如果白羅斯西線爆發軍事衝突，波蘭將首當其衝。然而同一天，德國總理默克爾卻呼籲所有歐盟成員國，應把注意力集中到愛琴海，在土希領海主權糾紛中支持希臘。自從土耳其派遣艦隊到土希爭議海域探測油氣後，法德兩國已相繼表態維護歐洲利益。法國正聯同希臘、意大利、塞浦路斯在區內展開聯合軍演。默克爾亦強調，她已與馬克龍深入討論，一致認為歐盟有義務支持希臘。

可見法德兩國更為傾向通過歐盟統一行動，維護歐洲在地中海周邊的利益；而東歐一些國家則更注重鞏固美國主導北約，進一步打擊俄羅斯及其盟國，歐盟顯然正捲入一場外交路線之爭。