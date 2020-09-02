神州觀察：縱容下屬庇黑　公安腐敗成風

內地公安系統腐敗成風，貪污受賄、枉法弄權、庇黑護惡無所不能，無所不包，明明應是最懂法、畏法及需全力捍衞法治尊嚴的群體，卻屢屢知法犯法，帶頭破壞、踐踏法治，堪稱莫大諷刺。當局近年又是反腐打貪，又是掃黑除惡、打傘破網，一次次將刀刃向內，刮骨療毒，卻發現根本無法一舉奏效，毒患總是刮完又生，不知如何是好。

中國裁判文書網近日公布，湖北恩施州前公安局黨委委員、副局長范榮早前涉嫌貪污受賄逾百萬元人民幣，數罪併罰，被法院判囚四年。范榮被揭在擔任建始縣公安局局長期間，曾經挪用公款及收受建始縣看守所前所長汪大勇錢物，縱容對方為一名因當街殺人遭判囚的黑老大減刑。不無荒唐的是，該名黑老大當街殺人只被判監三年半，此舉已讓輿論難以信服，服刑期間更獲多名警員協助辦理監外執行，並為其提供記功嘉獎等「一條龍」服務，多次減刑後實際只坐了半年牢，亦再度讓人領略了內地公安系統是何等腐敗。

掃黑除惡陽奉陰違、走樣變形成這樣，又怎會對黑惡分子起到懲戒或震懾作用？故而該名黑老大在獲大幅違規減刑出獄後，仍敢繼續作惡，並再獲當地公安及檢察機關包庇，所犯非法拘禁案被壓了三年不訴，以致該案最終被揭有數十名公職人員捲入其中，包括眾多當地公檢法系統保護傘、關係網。正如當地紀委通報稱，范榮履行責任不力，導致多名下屬出現上述違紀違法等問題，多條罪狀加在一起判囚四年，只是這樣的判罰結果是否偏輕，又能否對整個公安隊伍起到足夠震懾作用，同樣令人懷疑。

今年七月初，中央政法委舉行「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」，部署試點工作，並選定多地政法機構及監獄作為試點單位。中央政法委秘書長、全國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任陳一新並將之稱為一項緊迫而重大的政治任務，欲在全國政法系統開展一次刮骨療毒式的自我革命、激濁揚清式的「延安整風」，指出其中一個整頓重點，就是系統內的瀆職失職，違規違法減刑、假釋、監外執行等問題，以及有案不立、壓案不查等方面，可說十分必要。

只是也需看到，當局類似的整頓舉措過往並不鮮見，且總會予人「運動式」感覺，成效及持續性俱受質疑。這樣的前車之鑑亦實在太多，像早前的孫小果案，就堪稱典型代表之一，當局一再警告防範的各種違法違規操作幾乎都在其身上得到「印證」；尤其值得警示的是，孫小果案反反覆覆許多年，當中亦曾歷經數次「嚴打」或整頓運動，為何一次次刀刃總是割不到他？既然割不到，又談甚麼刮骨療毒？