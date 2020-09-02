正論：經濟創新全觸礁　政府食老本等死

黑暴不滅，疫情不退，百業蕭條，不但傳統的旅遊及零售業一池死水，就算有政府加持，「搞搞新意思」如美食車也陷入垂死狀態，其他新興行業亦被扼殺於萌芽，新鮮熱辣的案例是共乘車Uber司機被終審法院裁定非法載客，兩種「搵食」車的從業員都面臨失業。

內地旅客銳減超過九成，政府倡導的美食車先導計劃陷入癱瘓，十五部美食車減至十三部，今年首七個月，合計收入只得五十萬元，較去年暴跌九成半，平均月入只有五千多元，連交車租雜費也不夠。政府對美食車接近零支援，而且牌照規限嚴苛，不准有限度營運，雖然聲稱有租金減免，但幾乎所有營運地點都已經關閉。有東主指一次性八萬元資助如杯水車薪，無奈解僱所有員工，所以不符合保就業計劃資格。亦有些自從去年十月已經沒有營運，車子泊在停車場內曬太陽。

美食車投資動輒百萬元，恐怕血本無歸，至少有四部美食車想離場，有東主表明下一年牌照到期不會再續牌，抱怨政府太多規管，卻缺乏配套設施，又不聽取業界意見，所謂豁免續牌費用、車輛牌照費、驗車費及租金寬免，只是小恩小惠，實情是一步一步推美食車進入深淵。

美食車「攞正牌」也落得慘淡收場，一些試圖走法律罅的新興行業更是粉身碎骨。共乘車在世界各地大行其道，當中Uber進軍香港超過六年，據稱有超過一萬四千名活躍Uber司機，以及百萬計使用Uber服務代步的市民，但其合法性一直引起爭議，的士業更直斥非法載客取酬。警方在一七年放蛇假扮乘客，二十八名司機被裁定「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪成被判罰款，其中廿四人上訴至終審法院，昨日終極敗訴，意味共乘車服務在港恐怕要畫上句號。

香港一直對汽車共乘服務欠缺明確的法規，所以Uber目前面臨的困局，政府難辭其咎，業界希望與官員共同尋找妥善方案，但的士業及其他合法經營者相信必定會繼續反對，前景難以樂觀。而的士業為了迎接共乘車的挑戰，研究推出的「優質的士」一直只聞樓梯響，三年來政府拖拖拉拉，現在連一般的士都難謀生，優質的士恐怕胎死腹中。

政府空談鼓勵創新，創科局成立五年，專責香港的創新科技及資訊科技發展，這些年有貢獻甚麼新猷？還有咸豐年的數碼港計劃，現在面目全非。政策落後，法例過時，搞創新變成燈蛾撲火，美食車及共乘車的下場有目共睹，嚇退後來者。香港依舊是食老本，近年只是靠炒股炒樓及個人遊支撐，坐食山崩，遇上暴劫疫境便無力翻身。

香港由漁港演變成國際金融中心、亞洲四小龍，除了因為政經地理環境，亦有賴香港人一貫的拚搏精神，而且腦筋靈活，窮則變，變則通。可惜急驚風遇着慢郎中，政府剛好相反，因循怠惰，暮氣沉沉，別談創新，連維生也有心無力，若不換血換腦袋，來個大手術革新，唯一下場就是等死。