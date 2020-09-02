產評：百年經濟大變局　中美對撼無回頭

中美角力愈演愈烈，適逢一場世紀疫情，加快了這個百年經濟大變局的推演！美國正從貿易、科技、金融等多方面圍堵中國，而中國則積極推動「雙循環」策略來應對挑戰。兩強之爭，必然會引起各國間的合縱連橫，以圖在全球利益重新分配分一杯羹。中國要成功突圍，得靠堅守內部穩定和保持市場開放兩大重點，致力為全球提供更好、更多元的選擇，始可開創新局面！

如今美國打擊中國的手法已去到沒有禮儀、章法和原則的地步，反正凡事由總統特朗普說了算，其家族親人也踢爆他對權力及金錢渴望之深，對付敵人無所不用其極。故見美國在人事上，可突然請走中國領事館人員及限制中國留學生赴美；在科技上，刁難美國以至盟友的供應鏈，令使用美國專利設備的海外廠商都不能供貨予中國科技企業；在金融上，限制美國退休金投資中國企業及以會計制度為由迫退在美上市中企。總之，凡事不再互惠互利，沒有在商言商，只有美國全贏，且要全面擊倒。

為了應對無法回頭的大變局，中國正推動「雙循環」策略，一方面減少對國際貿易的依賴，加強推動內需；另方面繼續實施改革開放，吸引外商投資中國，支持跨境電子商務及創新科技的發展。如此可減少外部不明朗因素對內部的衝擊，亦可藉此重構全球供應鏈，令百年以來一直以美國為中心的需求體系生變，從而走向「中、美雙軌」，甚至「歐、美及亞洲三軌」發展，淡化美國經濟和美元在世界經濟的主導角色。

事實上，雖然美國一直在貿易上限制中國發展，但實實在在的數據顯示，今年七月以來，外國直接投資中國的金額不跌反升逾一成，與疫情間全球的外國直接投資金額大降三成形成鮮明對比。究其原因，就是中國最快走出疫情，且貫徹改革開放政策，外商面對環球跨境貿易諸多挑戰，索性採取「中國製造、中國銷售」的策略，直接進入中國十四億人的市場尋找商機。

再者，特朗普務求爭取連任而大舉印鈔，短短數月放水逾三萬億美元，必然會帶來美元貶值的副作用，中國期內則相對歐美克制，努力維持人民幣匯價穩定和借勢推動國際化，並加大金融治理，改善企業競爭力。正所謂此消彼長，過程中凸顯了中國模式具有獨特韌力。美國固然不容霸主地位受威脅，但中國要成為真正大國，就必須跨過這道坎，世界大變局既已開始，未來得且戰且走、以變應變！