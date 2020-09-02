世界視線：政客互批縱暴力　美國內耗停不了

美國反種族歧視示威烈火不熄，種族問題成為總統選舉其中一個最熱門議題。特朗普日前為威斯康辛州十七歲青年向示威者開槍一事辯護，稱他是因自衞才開槍，民主黨總統候選人拜登一改之前的風格，開足火力猛轟，在一次演講中提及特朗普的名字達三十多次，批評對方分化國家和挑起暴力，直言「特朗普在這四年來是有毒的存在」。

人們可以看到，隨着反種族歧視及反警暴在美國遍地開花，支持特朗普的右翼團體亦不甘示弱，其中在俄勒岡州波特蘭市的反種族主義示威，持續至今已經三個月，並演變成反警暴和特朗普支持者之間對峙的僵局。雙方近日爆發流血衝突，導致一名極右組織「愛國者祈禱」支持者死亡。特氏狠批民主黨籍波特蘭市市長惠勒，指摘對方容許暴力充斥，並提出派聯邦部隊前往當地執法；拜登則反唇相譏，反指特朗普未能制止其支持者挑起衝突。

正如在婦女墮胎權利問題上，自由派舉起「擁護選擇權」（pro-choice）的大旗，保守派則自詡是「擁護生命權」（pro-life），雙方壁壘分明，各不相讓。非裔黑人被警槍擊甚至射殺，自由派固然大罵「種族歧視」，保守派卻視為「法律與秩序」問題。特別是個別城市的示威，的確有部分不法之徒打砸燒，讓保守派「反示威」更有底氣，再加上特氏不斷抹黑民主黨有意推動「停止向警隊撥款」，更引發保守派的危機意識。

眾所周知，特朗普靠分化民眾、鞏固基本盤撈取政治資本，但民眾內耗內鬥的對抗文化之所以「茁壯成長」，乃美國人的「共業」，民主黨絕對不能置身事外。舉個例子，年前特朗普推動非法移民「零容忍」政策，導致家庭骨肉分離，民主黨眾議員沃特斯就曾呼籲民眾「圍堵」特朗普政府的官員，讓他們不管到餐廳、加油站或百貨公司，都不得安寧，結果民眾「踴躍支持」，國土安全部前部長尼爾森偕家人到餐廳用膳就被驅離。一場大選，候選人將對方視如煽動暴力的「國家叛徒」，民眾間又怎可能不互相視如寇讎？