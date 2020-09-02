功夫茶：疫情影響搵食難　居屋減價買唔起

公屋申請輪候時間迭創新高，由目標嘅三年一路增加至五點五年，輪候公屋等上樓都真係望到眼出血、頸都長！面對劏房衞生、加租、迫遷等困擾，且劏房戶愈住愈貴問題，林鄭口就話房屋問題係歷屆政府嘅重中之重，可惜吖！覓地起樓無能，「明日大嶼」海市蜃樓；廢官又一直沿用以置業為主導嘅房屋政策，之不過，個個想買樓，就算低於市價嘅居屋，你估又係人人買得起咩？而且大家爭崩頭，向隅者眾也！

嗱！新一期居屋即將推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑，提供逾七千個單位。新居屋折扣率，據悉暫定沿用市值六三折，之不過，考慮到家庭入息或有下行壓力，將採取一次性安排，待取得今年四至六月非業主住戶每月入息中位數後，再確定今期居屋折扣率和售價。有房委會委員預計，每月入息中位數跌幅約百分之五或以上，折扣率有望調整至五八折。講真，即使調到六折，坐落市區嘅鑽石山啟翔苑，平均呎價都接近九千蚊，最貴單位即「樓王」若六三折都要五百一十三萬元，六折都成五百萬元喎！置業安居，邊個唔想？不過，要「房事暢通，生活輕鬆」，今時今日，你估話咁易咩？

阿哥！去年六月黑暴持續至今，社會依然動盪，加上今年以來嘅第三波疫情打擊，庸碌無能嘅廢官防疫失誤、張弛無道，失業率高見百分之六點一，失業人數逾廿四萬，為十五年來新高！唔好忘記，基層嘅衝擊特別大，部分行業愁對危城，如飲食、旅遊、零售、酒吧、健身之類，好多不是面臨失業就係減薪、放無薪假，實際民生經濟比沙士時期還要差！新一期居屋折扣下調空間咁鬼小，真係調到六折又如何？基層市民面對不確定嘅未來經濟環境，又驚隨時冇得撈，想頂硬上都覺得自己好似太監咁，冇嘢你頂吖老友！考慮未來供款能力，居屋縱使減到五折，恐怕都要打退堂鼓啦！

各位街坊，根據研究調查，香港私樓貴絕全球，有報告顯示，香港連續九年蟬聯全球樓價最難負擔城市，市民要不吃不喝近二十一年先買得起一個普通住宅單位！喺咁嘅時勢下，基層想「安居」，咁多唔明朗因素，試問又點敢去「置業」呢？嗱！安得廣廈千萬間，本報之前屢獻良策，為政府搵出唔少棕地可建公屋，可惜廢官教而不善，好高騖遠，誇誇其談如何「堅定前行，為市民安居樂業燃點希望」！燃點即係最終化灰啦！時光易逝，青春難延，少年子弟等公屋上樓，江湖老了，頭髮白了，依然係無殼蝸牛！