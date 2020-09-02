昨天寫香港的前景，是樂觀的看法。事實上，香港未來仍然面對不少挑戰。

一是社會裏反對回歸、心存英美的人還是為數不少，已移民但仍留戀香港繁華、各種好處的人，也並不着重香港的發展，還是用借來的地方、借來的時間享受他們個人的利益，罔顧也不惜為一己之私破壞香港的前途，反映出來的便是心底屬暴徒、同情暴徒的仍然人數眾多，特區政府稍一放縱，在美國等外部勢力的支持下，勢必再起。

「攬炒」是最貼切形容他們的破壞心態，但攬炒成功的話，他們都會作鳥獸散，不會與廣大無辜無知的市民一起犧牲。這是香港長期最大破壞力的黑暗力量，卻普遍存在政府與社會當中，教育不易改變他們，其中有不少是高學歷的專業人士，乃至大學教授。對付他們，社會只能強制壓迫，國安法屬於亂世要用重典，最好是讓他們移民他去，讓香港社會有新的移民來更新換血。

二是宗教的異己傾向。外來宗教背負着西方殖民主義的罪咎，以台灣為例，台獨的發展有教會大力推動的背景。而「佔中」與反修例動亂中，香港的教會中人深深介入，陳日君樞機主教更是帶頭反中。基督教在西方經歷政教分離、充滿血淚的革命之路，在中國包括香港、台灣，部分教會人士仍然不放棄政治來傳教，仍然要作為西方文明打倒東方文明的馬前卒，充滿種族主義和極右派的政治思想，民主、自由、人權只是宣傳的幌子，欺騙群眾。

在政治傳教藍圖中，香港、台灣與中國大陸是連成一體，在香港反共（也便反中），便是在內地、在大中華反共。或許他們要中國全面皈依歐美的基督教會才會從政治中撤退，他們的性質似中世紀的新舊教教會，而不是早期的「上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒」。香港社會已布滿基督教各教派的勢力，滲透到各個階層，尤其是精英階層，要清理極其困難。但在政治方面，教士和教會的待遇不能再特殊，犯法者必拘；教會組織等同於NGO（非政府組織），一視同仁，依法管理，更不能讓香港成為一些教派滲透顛覆內地的基地，要嚴控走私。

三當然是美國為首外部政治勢力的威脅。香港除了依靠內地國安系統打擊、抑制外部勢力在香港的行動外，一方面，香港與內地要更緊密合作，至少形成大灣區的區域體系，擴大基礎來抵禦外來打擊；另一方面，是在英美以外，擴大國際化的空間，減輕受美國等制裁的衝擊。

依傍內地，面向世界，發憤圖強，香港還有大機會。