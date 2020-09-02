香港的反中亂港分子、港獨分裂分子，絕大多數都是慫人，不過，如果當局面對他們的違法破壞也慫或更慫的話，他們就會由慫而惡，囂張起來。因此，對這些慫人的無理取鬧、搗亂破壞，苗頭剛露時，當局只要執正來做，依法懲處，他們就會縮頭老實。

可惜，過去一年來，面對這些人的暴亂以及「港獨」違法活動，當局很慫，跪低投降，遂使暴亂愈演愈烈。而朝廷最終忍無可忍，推出了《港區國安法》，驚雷乍起，「嚇倒蓬間雀」，一時間對他們很有震懾作用。

然而，國安法要解決香港有人破壞國安、顛覆「一國兩制」問題，只響乍雷是不夠的，必須真槍實彈、炮火滅敵才行，也即它必須是有效執行的法律武器。可是，「驚雷震香江」兩個月，當局也依據國安法抓捕了黎智英一眾「要犯」和若干「七一」衝上街頭從事「港獨」活動之人後，本城的反中亂港分子、港獨分裂分子依然囂張和猖狂。

他們並未慫下來，每逢某「祭日」，仍然會公開聚集從事「港獨」活動。國安公署、國安委的工作效率令人失望，距港人「日盼夜盼、打倒港獨」相距甚遠。

最令人不解的是，每當有人在公開場所公然舉起「港獨」標語、高呼「港獨」口號、高唱「港獨戰歌」時，警察叔叔為何不以他們的行為是「港獨」活動而抓捕，只以「違反禁聚令」發出告票了事？這不是公開放過「港獨」嗎？不是眾目睽睽下有法不依嗎？不是當《港區國安法》冇到嗎？朝廷能夠視而不見嗎？能夠不問問國安部門怎麼回事嗎？

這兩個月以來，《港區國安法》不是沒有行動，但是很不到位，虎頭蛇尾，拖拖拉拉，溫溫吞吞。這不奇怪，大家早就料到《港區國安法》會掉進香港司法的泥沼裏，一定會是這個結果，但問題是，像黎智英案這樣的大案，完全符合中央直接管轄處理的條件，為甚麼明知泥沼還要把它丟進泥沼呢？這不是自廢國安武功嗎？