港府推行全民檢測計劃，反對派一早揚言杯葛，這是意料中事，他們向來逢港府必反、逢中必反，除了派錢捨不得杯葛，其餘一切皆反對。這次反對的理由是甚麼？有人指全民檢測猶如大海撈針，未能有效找出隱形病人，反而有機會引致地區爆發；有人更指被用作採樣中心的社區設施通風排氣能力不足，可能造成疾病傳播風險云云。果真是欲加之罪，何患無詞，他們也知道DNA「送中」的謠言太過荒謬，只能騙騙白癡，於是不得不找其他理由來反對。

然而，他們找來的理由實在太爛太牽強，根本無法解釋，為何全民檢測反而可能引致地區爆發？這到底是甚麼邏輯？當然，他們為反對而反對，從來不需要解釋。最好笑的是，有些所謂專家前言不對後語，這邊大聲疾呼要求港府增加檢測數目，還提議參考內地設立流動檢測站，那邊質疑全民檢測成效，更率先表態不會參與。大家猜猜看，專家到底想表達甚麼？只是為了博取眼球？

直至現在，有人還在喋喋不休要求對內地全面封關，反對推行「健康碼」。其實，內地疫情早就受控，社會已恢復正常運作，現在是內地人擔心香港疫情，而不是香港人擔心內地疫情，是內地暫時不想與香港互認健康碼，而不是香港不想推出健康碼。這些人連基本事實也搞不清楚，一味亂吠亂叫，與白癡有何分別？

事實證明，泛政治化的社會必然是反智低智的社會，連專家也變得語無倫次。早前港府就是因為信錯專家，全面禁止食肆堂食，所以搞得怨聲載道。也正是因為許多人政治邪毒上腦，導致心盲眼瞎，各種謊言和謠言才有市場。那班黃絲至今依然相信太子站多人被打死，難怪有人說香港社會整體智商比第三世界還不如。人蠢無藥醫，新冠肺炎病毒可以防治，政治邪毒不可救藥，港府推行全民檢測吃力不討好，還連累中央遭受抹黑，何苦來哉！