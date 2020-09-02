太陽底下無新事，每次看到美國發生的種族示威騷亂，有時候都不禁擔憂，香港亦會出現同樣情況。近年假難民蜂擁來港，現在大約有一萬人滯留本地，他們絕大部分來自南亞及非洲，本身都非善類，藉着酷刑聲請滯港搵食，姦淫擄掠，無惡不作，成為治安大毒瘤。有些被招攬作黑幫的新血，為非作歹，做刀手殺人放火，有些淪為鼠竊狗偷，超市的食品也會下手。

南亞幫連同鄉之情也不念，經常內訌，街頭血戰，元朗、深水埗及油尖旺更是他們的聚集地，堪稱重災區，日前便有深水埗南亞劏房住戶斬殺同鄉，伴屍一夜，手段兇殘。

南亞幫滲入各區，要是住不起劏房，便自己搭建木板屋，霸佔官地，形成所謂南亞新村。政府遲遲不拆，「拆啲唔拆啲」，拆完他們轉頭又在另外一個地方天橋底再起，遍地開花。而且他們又愛勾搭在港外傭，產下後代，令問題更複雜。

各界都想把假難民踢出香港，免得養虎遺患，若果他們像美國黑人不法分子搶掠示威，放火打劫與黑暴勾結，情況便不堪設想。其實去年反修例示威，已經出現南亞幫在示威者破壞電訊公司後，趁機搶掠一批手機，有些更專食大茶飯，數百萬元的劫案牽涉南亞幫並不鮮見。販毒集團亦愛僱用假難民，典型亡命之徒，有錢便能賣命。

香港政府每年要用十多億元招呼這些假難民，現在財赤嚴重，慳得就慳，這筆錢改用作社福開支都可惠及很多市民。退出酷刑公約是最直接的方法，若牽涉政治問題未能做到，簡簡單單地在偏遠地點闢禁閉營，不准假難民進入市區，那就大大減少他們犯案的機會。世界各國很多都有難民營，這絕對不是關於人權，而是社會安全問題。再者，假難民有人權，香港市民的權利就不用理會嗎？政府敵我不分，親者痛，仇者快，夫復何言。