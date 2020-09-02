國家領導人早前提出，中國經濟發展需要重視「內循環」策略，後來官方補充，要加上國際和國內的循環，即「雙循環」，才是較準確的經濟發展策略。

我的了解，內循環是生產與消費基本上自給自足，就算割斷一切對外經濟關係也可持續運轉；雙循環則是經濟自己運作為主，但不排除通過外貿，與其他國家互通有無。

其實，中國對割斷對外經濟關係、自給自足有豐富經驗。解放初期還保持與蘇聯及東歐集團國家之間的貿易，互通有無，但這些交往從上世紀六十年代起逐漸中斷，中國成為對外鎖國、少與外面世界交往的內循環經濟體，期間還經歷了一場文化大革命，更加與世隔絕。要到七十年代美國採取聯中抗蘇外交策略，中國才重新陸續與外面世界恢復交往；要到鄧小平上台後推出改革開放政策，中國才逐漸開放經濟，重新確立私有產權制，接受私人資本、中外合資，更進而接納外資，重新加入世界經濟大家庭。中國從鎖國政策到改革開放，走的道路一直戰戰兢兢，穩健為主，向前走三步往後退兩步，主事人其實也沒有太大把握，這才是鄧小平所謂「摸着石頭過河」的本來意思。

要到○一年加入世界貿易組織後，中國才算正式參加多邊貿易體制，成為世界經濟體系的一員。相信不少朋友都記得中國加入世貿前與其他世貿成員國談判的艱巨，可見當時中國沒有太大信心，苦苦掙扎，歐美國家其實是拉攏中國「入世」的主要推動力量。

二十年後的今天，大家都看到，實行國際分工，全面開放，對中國經濟發展最為有利，中國是開放經濟自由貿易的受益者，正因為面對龐大世界市場，中國才有機會快速發展製造工業，脫穎而出成為世界工廠。歐美國家也樂得把他們的低科技、耗用大量能源、導致大量環境污染的製造業轉移過來，讓世界人民得享中國製造的價廉物美產品，其實中國蒙受其益之餘也付出很大代價。

國際分工有利增加生產，減輕成本，讓各國善用本國的優勢，生產出更多更優質的物品，不應如特朗普及其手下謀士般，狹義解釋為只是中國得益，美國受損；他們針對中國，設立貿易障礙，是損人而不利己之舉。中國有些環節如高科技產品、高端晶片等，過去依賴美國供應，一旦受到禁制，可能會有阻滯。國家領導人提出內循環策略，是在世界貿易欠缺流通下，不得已的回應。不過，中國是個人口眾多、生產力領先的大國，更大規模針對國內消費市場生產，本來也是順理成章，再加上適量外貿調節的雙循環，肯定能夠抗拒美國的貿易壓力。