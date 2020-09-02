「八三一」一周年，又有數百人湧往太子站「悼念」。離奇的是，其中一名太子站死者竟突然「翻生」，拍片自稱已潛逃英國尋求政治庇護。隨着死者逐個復活，連教大前學生會會長都要求手足不要再堅稱太子站有死人，那幾百人到底跑出來悼念何人？黃絲之反智，已到了予欲無言的地步。

香港到底作了甚麼孽，才會出了這麼一大堆高學歷低智能的黃絲暴民？這首先要問教育局。由去年反修例黑暴至今，警方拘捕逾九千六百人，起碼四成是學生，同時有過百名大中學教職員落網，證明上樑不正下樑歪，教育出了極大問題已是不爭的事實。惟別說至今沒有一個被捕教師遭教育局釘牌，就連外界要求公開涉事教師任教學校名單，局方都充耳不聞，擺明姑息養奸。

放着問題教師不管，局長楊潤雄卻突然廢噏「香港在回歸前後均沒有三權分立制度」，激起外界嘩然。事緣一直無王管的通識科被指是教壞學生的元兇之一，過去教材不用送檢，教育局最近一改做法，教材需經局方檢閱修訂，修訂後的通識課本有關三權分立的內容遭刪改，引發爭議，於是有了上面一番言論。

這顯然是配合北大人「香港行政主導，沒有三權分立」之說，然而這就奇了，單是林鄭月娥自己，開口「司法獨立」，閉口「尊重立法監察行政」，這不就是三權分立的意思嗎？現在楊潤雄局長突然提出沒有三權分立這回事，難怪授人以柄。

其實，三權分立有也好、無也罷，並非局長一人說了算，首先應看看現時的司法和立法制度。洋法官依然呼風喚雨，單是「送中十二人蛇」，當中七人都獲同一洋法官批准保釋，間接導致偷渡事件發生，司法豈止獨立，直情獨大。港府無法控制司法刀把子，又搞不好教育問題，連立法會都要倚賴中央收拾殘局，楊局長卻踩過界妄言香港沒有三權分立，會否太過不務正業了？