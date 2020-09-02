去年八月三十一日，盛傳警方在港鐵太子站鎮壓騷亂期間打死示威者，打死了多少人？風聲傳得最厲害的時候，說有六人，很多香港人都信以為真，有通靈師更前來湊熱鬧，言之鑿鑿說有冤魂深深不忿，一直在站內徘徊。可憐香港愚民眾多，及後每逢到「八三一」的紀念日子，大批悼念者就將太子站當作靈堂，一群一群黑衣黑褲手持鮮花者前去拜祭。

實際上，八三一殺人事件純屬謠言，外國媒體早在半年前已經證實，當日的六名「死者」全部健在。日前有一位更在網絡上公開亮相，告訴你他根本沒死，只是流亡海外；如今才露面，是因為生活拮据，希望大家能夠捐錢助他云云。

這是一個資訊發達的年代，人們獲取的消息眾多，可惜有消息而沒頭腦，也是沒用。正因為有太多沒頭腦的人，才讓神棍們有機可乘，所說的情節即使荒誕絕倫，卻仍能招來信者盈門，這只能說是香港文明的悲哀。

本欄經常強調當代人要善用邏輯思維，才能夠在萬花筒般的世界中去偽存真。譬如去年的反修例風波，消息滿天飛，一度說中央政府會撤換特區首長、會派解放軍平亂，更會為救台灣總統選舉之中國民黨候選人的選情，而在香港問題上讓步。其時，筆者都斬釘截鐵地告訴你：「不會」，事實也正是如此。我不是有甚麼內幕消息，用的只是基本的邏輯推斷。

至於港鐵太子站內，警方是否有打死人之後毀屍滅迹，也是單憑常理就可以推斷出答案。當日，執法者用的只是警棍，殺傷力有限，試問又如何能打死六個年輕力壯的人呢？如果打死了，他們的親人、朋友們卻沒有出來抗議、哭訴，豈不怪哉？

有時候想知道消息真偽，不一定要費時去查證，只要善用頭腦便可以推斷出結果。