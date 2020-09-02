一提起南亞幫、假難民，香港人腦海自然湧現的必然係打家劫舍、販毒姦淫、刀光劍影、無惡不作、社會毒瘤這些負面嘅形容詞，再就是想起呢個庸碌無能嘅政府，一年狂燒十多億元喺佢哋身上，過去七年，大大話話都燒咗逾六十億元公帑喺假難民身上！

深水埗呢個南亞兵團及假難民罪案重災區，日前又發生巴基斯坦裔男子，疑爭用洗衣機，竟以刀斬死同鄉！有團體指出，深水埗區有近六千名少數族裔人士居住，佢哋因言語不通難以得到支援，喺疫情下不少人失業，加上居住環境擠迫，易因小故釀成暴力衝突或慘劇。

事實上，深水埗「南亞村」曾經「名噪一時」，藏械、吸毒等問題氾濫，後來雖然拆除，但區內治安仍然不靖，強姦、藏槍等不時發生，據該區嘅區議員反映，南亞裔人士作奸犯科罪案一向嚴重，喺大南街、醫局街一帶，有不少南亞裔人士擺地攤售賣二手貨，成為持「行街紙」嘅假難民和南亞裔人士嘅聚腳點，以致龍蛇混雜，對治安構成威脅。有街坊反映，喺醫局街嘅美沙酮診所附近，有南亞裔人士販毒，令居民擔驚受怕。看來，警方要多派人手加強巡邏。

依家經濟不景氣下，民生多艱，日前兩名越南漢膽大包天，假扮豪客走進紅磡黃埔花園一超市，從凍櫃貨架「掃」咗唔少牛扒、長腳蟹等入袋，冇畀錢就施施然而去，幸保安機警早有所覺，立即截停並報警。據悉，案中超市由三月至今至少已九次遭南亞賊盜竊，近期仲惹來越南假難民「青睞」，類似事件恐怕陸續有來！

南亞幫、假難民，政府養癰遺患，至今已成尾大不掉之局！政府用喺呢班社會治安毒瘤身上嘅錢都算天文數字，呢啲錢同倒錢落海真係冇乜分別！依家受到黑暴、疫情夾擊，本年度財赤料逾三千億元，政府話有意收緊部門開支，但有冇諗過如何唔燒錢養毒菌呢？