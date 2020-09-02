風水佬呃你十年八載，黑暴呃你不過一年！正值農曆七月十四前後，香港忽然傳來一宗「鬼影幢幢」事件，早在去年港鐵太子站「八三一」事件中「死亡」的「義士」王茂俊忽然「翻生」了，且已逃亡英國。他的「翻生」對黑暴陣營是大醜聞，既拆穿了警方打死人的謊言，又證明「義士」流亡自由地卻無法謀生，要向活在「暴政」中的港人伸手眾籌生活費，奇聞矣！

這樁「翻生」事件近日成了焦點，曾任攝影師的當事人，去年八三一時據指被警察打死，屍體都被秘密處理。可是一年之後，當事人卻親證他活得好好的，只是去年被警方拘捕後去了新屋嶺，還被控告九宗罪，後來改成八宗罪。明明活生生，卻被傳為死人，為甚麼他不出來說清楚、講明白？「翻生人」說因為不想幫警察。結果過去一年香港謊言滿天飛，黑衣人借勢每月搞獻花、搞悼念，弄得太子站比靈堂還陰森恐怖，旺角警署一帶堵路、衝突無數次。

最可惡的是，有人在這一年中活得愜意，還成功遠逃英國。只是做了自由居民後，有人疑似為五斗米折腰，不再顧慮「翻生」訊息會不會幫了警察，毀了黑暴的謊言革命，選在八三一事件一周年前夕拍片宣布「翻生」。不過，「翻生人」片中要傳達的最重要訊息卻是，他雖然在生，但甚麼都沒有了，還與家人斷絕了關係，只剩下信念，還有三個籌款的帳戶！

黑暴支持者崇英、崇美及崇自由地，但是他們身在自由地之後，卻似乎真正領會了政治不是請客吃飯，抗爭不是職業與謀生之道，這一點，無論走佬去台灣的黑衣人，還是將會申請成為大英國民的人，感受都一樣，身在香港不惜福，只知道任性地破壞以及攬炒，到流落異鄉才知道香港的好。謊言踢爆了，前日八三一還是有大批黑衣人走上街頭，為謊言作抗爭。這是裝睡的人叫不醒，還是偏執症根本無藥可救呢？