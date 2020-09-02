不難發現，許多港產電影是屬於警匪片類型，而當中的題材也離不開黑社會。不管在戲劇裏的「古惑仔」或黑幫頭目是如何以英雄好漢形象示人，我們在現實生活中也知道要遠離黑社會，避免與相關組織扯上任何轇轕。同樣地，「港獨」、黑暴亦是有組織的犯罪集團，何解某些年輕人總要一廂情願地誓死跟隨？甚至乎，要將電影中有關黑幫的超現實橋段，一幕幕搬上真實的世界？

粵語中有一詞名為「着草」，相信香港人在電影中聽過不少，而「搵大飛着草」更可能是港產片的特有劇情。可笑的是，於上周真的有一群年輕人搭乘高速快艇，打算循香港東部水域偷渡至台灣，怎料被內地海警當場截獲逮捕。當中的偷渡人士，全是在香港涉及暴動或國家安全的案件，估計是打算「着草」台灣藉以逃避法律責任。

黑幫社團各自稱呼對方為「兄弟」，而黑暴團夥就以「手足」相稱。想想去年的街頭暴亂之中，口口聲聲要「齊上齊落」，如今有「手」鋃鐺入獄，又有「足」正在受審或被查，但竟有無恥之徒一聲不響地逃亡，而其中更不乏是黑暴的領導人物。說好的《英雄本色》般的「當年情」，是否感覺「再度添上新鮮」？

有人說，他們要保留完整之身，用以計劃「國際戰線」，呼籲不同國家關注香港現況。事實上，他們斷不會有孫中山先生的情操，又或二戰中法國戴高樂將軍的能力。與其說他們是「流亡海外」，倒不如說是「逃亡着草」，最終命運不是回國投案，就必然是客死異鄉。如斯的未來，又有誰真的嚮往而跟隨？

早前看過一些更生人士的自白，說當年加入黑社會時自覺威風無畏，為幫派道義能夠赴湯蹈火，更以為「義氣」就是金科玉律。誰知一時興起犯下謀殺案，就花費半生青春於監獄之中。當初稱兄道弟的「大佬」又以長貧難顧為藉口，放下為數不多的安家費後從此消失無影。大半人生白白過去，只因當年錯信黑幫文化。

的確，黑暴猶如黑社會，同樣是聚眾犯事的不法分子，只是所標示的理由貌似高尚，實質卻是將年輕人推進火坑。不謀而合的是，在《港區國安法》推出之前，警方曾以禁制黑社會的《社團條例》，取締數個「港獨」或違反《基本法》的不法組織。此舉或令他們轉為地下形式招收成員，恰如黑社會的類似做法。

作為成年人或家長，設法避免黑幫文化滲入校園是理所當然；同理，日後中小學及高等院校提高警惕，防範「港獨」及黑暴政治影響青少年，亦是不容置疑的做法。有人說，老一輩人虧欠今天的年輕一代，其實應該理解成教育制度沒有防範不正當思想進入校園，不但對不起將孩子交託出來的家長，也真的讓循規蹈矩的年輕人飽受不必要的社會或同儕壓力。

一年過去，有人坐牢，亦有人逃亡，但香港沒有放棄過任何年輕人。只要「覺今是而昨非」，以有用之身貢獻家國，相信社會的更生大門定必能夠打開。