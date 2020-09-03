功夫茶：淫媒股價過山車　何解調查冇下文

開講都有話：有交易，靠實力。股市有上有落並不出奇，奇就奇在壹傳媒經營不善，不斷錄得巨額虧損，僅一九至二○年度就巨虧四點一五億元。一間公司業績差到鬼見愁，多名高層又涉《港區國安法》被捕，唔停牌已有古怪，股價竟然在其被捕後狂升狂跌，是否真有「小股民」支持？抑或背後真有「西方最後一桶水」之疑惑？確實耐人尋味，太多未解之謎！而監管當局查無下文，更令人質疑是否某啲傳媒機構有「免查金牌」，某啲老闆有「金剛不壞之身」！

嗱，壹傳媒股價尋日再急挫最多百分之四點三，低見○點三三港元，收市跌百分之一點四五，報○點三四港元。眾所周知，呢隻「妖股」喺八月中上旬開始大幅波動，股價由低位○點○七五元「仙股」炒上一點九六元「蚊股」，市值一度超過五十億港元，令人咋舌！然後一瀉如注至○點三元變「毫股」，累計跌幅高達八成四，搞到大批散戶坐艇中伏，一殼眼淚。

各位街坊，市場上通常將嗰啲走勢怪異嘅股票稱為「妖股」，既為妖，其走勢當然完全不符合基本技術分析規律。壹傳媒竟然因為多名高層被捕而大上大落，股價癲足多日，有如坐瘋狂過山車，畀着其他上市公司，隨時即時停牌，點可能畀佢哋繼續也文也武呀？有壹傳媒高層仲貓哭老鼠，叫股民唔好入市喎，因為會蝕錢喎，有冇搞錯呀？喂，外界質疑前所未見嘅股價波動係「世紀大造市」，監管當局有何理由不高調展開調查？

哈，偏偏呢隻妖股可能係例外。咪睇證監會及港交所強調一直有監察市場，又傳聞展開調查，但至今未聞有正式公布，遑論有所行動！人們只見大股東身家暴漲後繼續打橫行，小股民則有冤無路訴。唔通有啲傳媒只要打住反中亂港旗號，真係有免查金牌兼金剛不壞之身？

妖股難免引起各界憂慮，質疑是否有人藉此掩飾利益輸送，甚至喺場外進行交易協議？香港之所以成為國際金融中心，廉潔嘅投資環境至關重要。呢，本報曾向證監會及港交所查詢，可惜只得到「官腔」廢噏，甚麼不評論個別公司或股價走勢，強調所有上市公司必須遵守《上市規則》云云。

作死咯，咁似「避政司司長」口脗嘅？點保障公眾利益吖？證監會向來出名嚴厲，平日對個別異動股多會打爛沙盆問到篤，何以對呢隻妖股舞高弄低完全冇聲冇氣，仲話「唔評論」添，難怪有議員質疑「唔通壹傳媒有特權嘅？」呢單妖股波動異常事件已擾攘近一個月，當局再埋首沙堆，唔公開調查真相，只會嚴重打擊香港作為國際金融中心嘅聲譽，香港已經沉淪成咁，好心醒少少啦！