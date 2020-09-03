正論：慘死動物成冤魂　律政司放生成癮

一個社會是否文明，端看其對待動物的態度。從律政司放生涉嫌虐殺動物的疑兇，激起社會嘩然，輿論沸騰，當知香港不是不文明，不是不重視動物權益，而是律政司從中作梗，放生成癮，成為文明社會的終結者。更遑論在其卵翼之下，反中亂港集團橫行霸道，「警察拉人，律政司放人」不斷上演，香港距離文明社會已是愈來愈遠。

今年二月情人節，深井青山公路一屋苑發生駭人聽聞的虐殺動物案，多達三十隻動物疑被人從高處拋下，其中十八隻動物死亡。事緣有人在上址對開山坡發現大量懷疑動物屍體，包括寵物鼠、雀鳥、貓及兔仔，另有多隻貓及寵物鼠重傷奄奄一息，遂報警求助。數日後，再有保安員在屋苑尋獲多隻與案有關的英國短毛貓，全部有輕傷及受驚。警方調查後以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕兩名涉案男子，據悉其中一人為主動自首，案件拖延逾半年，本報昨日獲警方回覆，案件已完成調查，律政司考慮證據後決定不提出起訴。換言之，十八隻動物慘成枉死冤魂，涉案者泯滅人性卻逍遙法外，消息一出轟動全城。

如此有歪人常的決定，連反對派政客都批評律政司做法「百思不得其解」，形容為「警察拉人，律政司放人」。諷刺的是，這句話過去是專門用於律政司放生反對派政客，如今同一句話卻從反對派政客口中吐出，當知律政司的所作所為連「同道中人」都不齒。網民紛紛質問律政司放棄檢控理據何在，有飼養寵物的主人甚至質疑律政司無人性，不重視動物權益，助長虐殺動物歪風。可見律政司倒行逆施，群情洶湧，不公開交代勢難服眾。

事實上，案件可謂證據確鑿，其中一名疑兇甚至是自首，為何律政司輕易放生？有指《防止殘酷對待動物條例》主要針對的犯罪行為，只包括打、踢、惡待、過度策騎、過度驅趕任何動物或殘酷地使任何動物負荷過重或折磨、激怒或驚嚇牠們；疏於對被關禁動物提供充足食物和清水；運送動物的用具令動物承受不必要痛楚等，而今次案件未有足夠定罪的證據，故律政司才不檢控云云。惟正如獸醫指出，案件是否可以定罪不是由律政司決定，而是由法官決定；何況律政司的責任不一定要將疑犯收監，而是要彰顯公義，不提告只會連公義被彰顯的可能性都抹殺掉，可謂擲地有聲。

小學生都知，將動物從高處拋下，後果非死即傷，如受害的不是動物而是人，涉案者早就被控謀殺，斷不可能逃過法網，偏偏在律政司懶政不作為和盲目放生下，謀殺動物的兇手不用受到法律制裁，簡直荒天下之大謬，亦將香港文明社會的外衣徹底撕破。須知道，動物的命都是命，牠們更因為有口難言，無法吐露受到甚麼折磨，只能靠「萬物之靈」的人類為牠們洗刷冤情、伸張正義。香港有很多愛護動物的人，也有不少保護動物的組織，但有心人難抵無情者，律政司一個無情決定，注定動物權益難有保障，也決定了香港永遠不會是真正的文明城市。

當然，律政司放生成癮並非始自今日，由虐殺動物的兇嫌，到反中亂港的黑手，再到名不見經傳的黑暴小卒，只要獲律政司「厚愛」，無一不被放生。最經典的是壹傳媒黎智英的政治黑金案，律政司司長鄭若驊甫上任即以「證據不足」為由不檢控，其涉及的佔中案同樣不了了之。官字兩個口，「證據不足」成為最百搭最好使好用的託詞，司長一句「證據不足」，不用解釋，不用看事實證據，不用理會社會觀感，多麼罪大惡極的人都可以全身而退；至於黑暴至今，警方辛苦緝捕歸案的暴徒，有多少遭律政司撤控，更是有目共睹。香港亂成一鍋粥，反中亂港黑手直到今天仍有恃無恐，律政司放生、撤控、再放生正是最大原因。

最好笑的是，來說是非者，便是是非人。鄭若驊日前大言不慚撰文聲稱「任何人都會犯錯，法官也不例外」，要求公眾不要片面對裁決妄下定論。其實說到犯錯，法官固然不例外，律政司更是常態，鄭若驊指指點點的同時，可有反躬自省，可有捫心自問，為何不斷放生罪有應得的人激化社會矛盾？為何民望低殘永遠「墊司底」？昨日公布的最新民調，其評分只有恥辱性的十九點五分，任何正常地方的高官早就知恥下台，只有香港的律政司司長仍得享高薪厚祿，成為「人無恥便無敵」的最佳演繹者。

不管怎麼說，今次放生虐殺動物疑兇激起社會爭議，律政司絕對難辭其咎，必須向公眾解釋；港府更須加快修訂保護動物條例，修補漏洞提高罰則。

寵物是人類最忠誠的朋友，喪盡天良的虐殺動物案一宗都嫌多，早前才有走私寵物事件導致十五隻無辜貓狗葬身怒海，律政司繼續以懶政怠政、又偏又倚的態度辦案，逍遙法外的罪犯恐怕沒有最多、只有更多！