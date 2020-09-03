世界視線：美大選兩老對決　健康成最大隱患

《紐約時報》記者在即將出版的新書中爆料，總統特朗普去年十一月曾緊急到醫院進行檢查，副總統彭斯更需待命，一旦特朗普需進行麻醉手術，將接手處理總統職務，估計特氏當時可能出現小中風。

繼《紐時》爆料後，CNN引述消息人士，根據總統檢查身體的慣常安排，醫院會提前通知職員有貴賓到訪，但那一次卻沒有，暗示事出突然。特氏照例強烈否認，直斥對方搞假新聞，並倒打一耙，聲稱「他們（記者）可能是指另一個政黨的另一個總統候選人」，暗指拜登才是身體出狀況那位。

然而彭斯的回應卻遠不像特氏那樣斬釘截鐵，稱自己一直有獲告知總統行程的安排，當日並沒有任何異常，至於報道中最重要的待命部分，僅強調作為副總統，任何時候都要處於待命狀態。不管今次傳聞孰真孰假，兩位候選人的健康狀況備受關注卻是不爭的事實。特氏早前在西點軍校演講，被拍到用顫抖的雙手拿着杯子喝水，走斜坡時疑似走路不穩。為此，特氏之後還在俄克拉何馬州的造勢集會上，表演單手喝水，又抱怨當日在西點軍校的斜道「沒有扶手，簡直像個滑冰場」，千言萬語，就是自己的身體沒有問題。

拜登的情況也好不到哪裏去。特氏一早為拜登改了個「瞌睡喬」的綽號，雖然沒有親口罵對手癡呆，但卻吹噓自己的認知測試成績優秀，強調自己的身心狀況比拜登更適合當總統，建議對方也去做認知測試。

至於拜登，說話反應緩慢眾人皆見，不僅試過弄混了自己的妻子做妹妹，甚至曾說自己「將會擊敗喬‧拜登」，其他如不能正確讀出自己的競選募款電話號碼，以至美國有超過一億二千萬人死於新冠肺炎等口誤，不勝枚舉。拜登挑選的亞、非混血女參議員賀錦麗作副手獲得不少掌聲，正是外界擔憂拜登未能完成任期，需要預早待命。堂堂全球最強國領導人選舉，選民除了擔心國家會否被帶上歧路，還得考慮「國不可一日無君」的風險，不可謂不諷刺。