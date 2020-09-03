神州觀察：植晶片扮名牌袋　歪心思只為騙財

說到晶片技術自主研發，近年一直是中國人無法言說的傷痛，「缺芯少魂」的現實已然令自身淪為砧板上的肉，任西方國家怎麼剁也無脾氣。此時若能知恥後勇，立志以潛心刻苦精神奮起直追，假以時日，擺脫窘境並非沒有可能，可惜有些人至今仍滿腹歪心思，甚至利用所謂自主研發晶片的噱頭製假騙財，行為令人側目。

上海警方近日破獲一起特大假冒註冊商標案，拘捕六十多名涉嫌製售假冒LV名牌袋的犯罪團夥，涉案總值逾億元。該團夥長期藏匿於廣東廣州、東莞、佛山三地從事製假售假活動，並在未獲對方授權下，勾結廣州某知名品牌專櫃員工取得正品進行仿製及銷售，乃至搶先對方發售，損失可想而知。值得一提的是，為蒙蔽消費者，該團夥竟在假手袋中植入所謂自主研發的仿偽晶片，實則是成本低廉、早已普及應用的NFC技術，可惜又弄巧成拙，因該款手袋根本無此功能，簡直貽笑大方。

須知名牌手袋也好，晶片等高科技也好，都離不開大量資金設備及技術人才等方面投入，耗時耗力研究開發，乃至需經歷無數次挫折和失敗方能成功，總之絕無天上掉餡餅的好事，指望以不勞而獲取得成功的心態既可悲又可恥。中國在晶片技術研發上正是吃了這個大虧，長期抱着「造不如買、買不如租」的想法，或是美其名曰「站在巨人肩膀上做創新」，其實都是自欺欺人，以致遭對手卡喉式制裁；更有像「漢芯」、「紅芯」、「木蘭編程」那樣，不時以剽竊、抄襲手段盜用別人的科研成果，目的只是為騙取國家或企業的資金補貼，而非為了提升國家科研水平。

製售假名牌手袋等物品的做法，與晶片研發醜聞不無相像之處，不過是「站在名牌的肩膀上做創新」的把戲，以投機取巧手段實現對利益的追求，從不尊重別人的勞動成果及國家法律法規。或許這就是逐利社會的本質，有錢才是王道，是故內地近年經常爆出大型假冒偽劣產品案，倒也不會令人感到驚訝，上海警方早前亦曾聯合數省共同搗破價值兩億多元的製售假名牌服飾案；中國警方更曾與阿聯酋警方聯手搗破總值近十八億元的跨國假名牌集團，成本幾百元的假貨能賣到數萬元，怎不令人趨之若鶩？

一切向錢看的社會，山寨、造假文化早已蔚然成風，情願將大量的精力花在造假抄襲上，根本不想自主創新，因打着別人的旗號、盜取別人的技術來得最容易，吃苦最少，卻可達致最大的利益，何樂而不為？所以中國總難發展出屬於自己的民族企業、百年品牌，總是缺乏領先世界的核心科技，原因就在這。