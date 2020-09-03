中美技術之爭，決定於市場。

技術進展往往不是由科學家關門研發便可，需要積累性研發，發明者大多為人作嫁衣裳，讓別人進一步研究而成實用之器。關鍵便在用的方面，而用有兩個方向：

軍事用途，功能在於戰爭取勝，所以不計成本；市場用途，有助於產品的生產與銷售，從而有所收益，收益要大於投入。

技術進步最大動力是軍事用途，反映軍事背後的政治組織的強大資源條件。但因不計成本，戰爭不能持久，一旦停戰，投入不足，技術會停滯以至荒廢。至於市場用途，涉及因素更多，技術先進也未必在市場成功。單靠企業市場收入，既不易推動科研發展，也不可能持久。

歷史上成功的多是戰爭推動技術發展，由企業分享技術衍生的利益。美國的例子是國防需要產生技術進步，龐大的投入使美國可在一九六○年代開始超越歐洲，全球霸權帶來了龐大的收益，既支撐國防和科研開支，也使企業能把國防科技商業化。最典型的例子是：電訊、個人電腦、互聯網，和背後的半導體。但美國確立全球霸權後，科技發展不脫第二次世界大戰的範疇，冷戰結束後更削減國防支出，且國防部的長期合約企業集團因市場壟斷，有類中國改革前的國營企業，成本巨大，效率奇低，科技發展已趨停頓。

在企業商業化方面，例如電訊，因企業割據壟斷，模擬電話的數碼化便落後於日本等國，其後流動網絡的發展同樣因市場的寡頭壟斷而只顧維護壟斷利潤，抗拒競爭、抗拒發展，以致被中國企業趕超。關鍵產業的半導體需龐大科研投入，但美國企業只考慮收益分紅，不會全力投入科研，比不上南韓、台灣和中國內地。日本循美國模式已落後，英特爾也逐步落後。南韓與中國內地能大量投入科研，原因是在最終產品市場上近乎壟斷，由此而產生巨大收益和市場預期收入，足以支撐科研投入。

美國的弱點是國防科研成本效益不高、企業科研不足，缺廣大的最終產品市場支持。中國的情況正好相反。只要中國不走美國歪路，堅持在產業與銷售努力擴大，科研的進步可趕超美國。特別是美國驅趕華人，中國正好廣納回歸的人才，產生出比歷史上德國科學家投美、俄裔科學家歸以色列等更大的科研爆發的力量。更且中國可成為美國以外人才歸附的首選之地。

現中國科研人數已超過美國，規模效益進一步擴大，便是此消彼長。中國怎敗？

中美之爭，勝負在於中國。