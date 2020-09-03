社會主義和資本主義的意識形態之爭、歷史命運之爭早在馬克思、恩格斯發表《共產黨宣言》之前就開始了。宣言第一段說，一個幽靈，共產主義的幽靈，在歐洲徘徊。舊歐洲的一切勢力，教皇和沙皇，梅特涅和基佐，法國的激進黨人和德國的警察，都為驅除這個幽靈而結成了神聖同盟。「宣言」發表約七十年後，俄國十月革命建立了世界上第一個社會主義國家。

至此，社會主義和資本主義鬥爭上升到國家和國際政治、經濟、外交、軍事、文化、社會等層面。二戰蘇聯和英美等聯手打倒也屬國家資本主義、法西斯主義的德意日，並在歐亞建起社會主義陣營。於是冷戰開始，其特色是意識形態之爭起着重要引領作用。

中共在毛澤東時代十分熱衷投入意識形態之爭，比蘇共更加「革命」、更加捍衞社會主義，更要在短時間內戰勝資本主義。為此，甚至把較為「溫和」的蘇共視為修正主義、視為叛徒。中共當年最大的誤區在於不知道只有充分發展市場經濟，尊重經濟規律，推動生產力，提高人民生活水平，滿足人民群眾的物質和精神需要，開放國門，走上世界，社會主義才能有力量和資本主義競爭。

然中共把這些社會進步的東西當成資本主義猛烈批判，棄之不用，結果吃了大苦頭。改革開放，中共發現自己以往「認準的意識形態出了大問題，發現貧困落後不是社會主義。」凡是能夠促進經濟發展、國家富強的東西都應該「去意識形態化」，不搞爭論，拿來使用，在國際交往中更應該放棄意識形態之爭。

不過，老美不依不饒，總想濫用意識形態，美國和西方當然歡迎中共改變，試圖通過經濟投資、參與國際組織遊戲、人文交流等在中共黨內和社會上培植最終顛覆中國社會主義的力量。然而，有蘇聯的教訓、有毛皇帝發動多次「反修防修」，既要衞星上天，又不能紅旗落地的政治訓練，中共始終堅持社會主義的根本制度且實現了國家的空前發展和強大，在意識形態上則不和老美過招，不幹無謂無聊之事。