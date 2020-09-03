內地官媒日前發表文章「起底」黎智英，形容他是鼓動暴亂的幕後黑手、反中亂港勢力的神秘金主及「為美國而戰」的當代漢奸。其實，這些都是人盡皆知的事實，並不是甚麼秘密，現在最重要的不是如何起底，而是何時起訴。

《港區國安法》實施兩個月以來，已有二十多人涉嫌觸犯該法被捕，但只有一人被落案檢控，如何裁決尚是未知之數。最奇怪的是，即使漢奸黎身負多項控罪，依然可輕易獲得保釋，司法當局到底根據甚麼標準？港區國安法四十二條清楚寫明，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋。既然如此，為何漢奸黎還可到處招搖？還可繼續實施危害國家安全行為？

古人說得對：「妖由人興也，人無釁焉，妖不自作。」如沒有嫌隙可乘，妖孽就不可能作怪。香港鬧到如此地步，漢奸黎之流如此囂張，歸根究柢就是因法治不彰，就是因當局有法不依。國安法本是斬妖除魔的尚方寶劍，可惜落在港府手中，根本發揮不出應有威力。日前有批黃絲在太子站外聚集叫囂，高呼港獨口號，明顯觸犯國安法，但警方只以違反禁聚令處理，等於有尚方寶劍不用，偏要用一把生銹菜刀，寧非咄咄怪事！

說到底，打蛇打七寸，擒賊先擒王。相對於在太子站外叫囂的小嘍囉，漢奸黎之流才是最大黑手，與其票控小嘍囉，不如法辦大黑手。漢奸黎曾聲稱國安法相關條文為他「度身訂造」，更表示有心理準備坐監。可見他已等得不耐煩，當局何不讓其早日了卻心願？作為「叛國禍港四人幫」之首，其案件完全可由中央直接處理，甚至可移送內地審訊，當局還在猶豫甚麼？須知有權不用，過期作廢，既然中央要落實全面管治權，為香港撥亂反正，就必須劍及履及，說做就做，否則再好的法律也會淪為一紙空文。