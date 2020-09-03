有人說香港去年爆出的反修例示威暴潮，是民怨積壓太久，猶如洪水沖破了堤壩，趁《逃犯條例》修訂借題發揮。政府倒行逆施，就算沒有去年事件，遲早又有其他導火線，包括每一個人都關心的房屋問題。

香港地小人多，寸金尺土，樓價炒至全世界最高，但收入卻並無同樣速度增長，大學畢業生入職薪酬同廿年前沒有大分別，但樓價不知翻了多少倍。年輕人固然缺乏耐性，但要做幾十年不吃不喝，都未必買到一個數百呎單位，反而前輩們做個文員都可買到港島私樓，現在連醫生律師也要走去屯門、將軍澳居住。

今時今日做文員，若沒有得住公屋，分分鐘要住劏房，居住環境惡劣，不時遇上治安及衞生問題。因為亂改喉管，隨時散播病毒，而且品流複雜，前幾天便有南亞人在劏房斬殺同鄉。大熱天屈在沒有窗口的數十呎房間，往往並非一個人而是一家幾口，這是甚麼非人生活，每一天都在這個國際金融中心上演。

政府知道問題所在，但卻依然故我，死守高地價政策，因他們根本想不到其他方法去賺取收入，食老本靠地產金融。以往基層想買樓，居屋可說是救星，但現在居屋也要成五六百萬元一個單位，相比起以往數十萬元售價，簡直天同地比。

最近新一期居屋又推出，有房委會委員表示因應申請者的平均收入可能降低，折扣率或會調整至五八折，好像大減價似的，單位數量卻是有限度供應，與百貨公司限量搶購有甚麼分別？受惠的人寥寥可數。買樓弄得像中六合彩般困難，這就是香港獨有特色。市區棕地並不缺乏，興建幾萬個單位綽綽有餘，但官員總是推三推四，說甚麼配套不足，其實都是想推卸責任，橫豎急着上樓的又不是他們，愈遲起樓，地皮更加賣得好價錢。