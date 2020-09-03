特區政府得北京中央政府全面協助，為新冠肺炎疫情進行全民性普及社區檢測計劃，以便更有效查出潛伏帶菌者。愈多市民接受檢測，愈有助截斷社區傳播鏈，減少市民受感染機會，無論從任何角度看，都是一樁好事。普檢現剛開展，市民反應正面，檢測完的市民接受傳媒訪問，都說採樣很簡單，不會感覺太大不適，採樣時間也短，只不過三兩分鐘，一下子便完成。這些積極反應，對鼓勵更多市民接受檢測很有幫助。

但看傳媒報道，卻有三兩群組反對者到處宣傳，誓要反對全民普檢，這些人包括一些醫護工會組織和一些區議員。區議員不懂醫護專業，習慣盲反，不講對錯針對政府，為反對而反對，市民見怪不怪，也少去理會。但醫護工會組織呢，他們是專業人士，了解普檢作用，竟也擺明立場反對，到底是何種心態？

醫管局員工陣線一早便持反對立場，表示不建議市民參與普及社區檢測計劃。他們指不少檢測中心地點位處人流密集地方，在民居附近，質疑政府選址決定。他們也認為全民普檢對遏止疫情傳播的效用不徹底，要求政府頒布居家令，全面禁止市民離家出外，也要求全面封關，截停從外地輸入的感染源頭。他們說的理由好像符合科學要求，但是否行得通呢？

按道理，醫管局員工陣線是從事醫護工作的專業人員，沒有道理以政治立場凌駕專業知識。誰都明白檢測站選址最好遠離民居，人流稀疏，但既然要涉及大多數市民，選址不能太偏僻，距離居住地點太遠，不利居民前往，故此最後只能在考慮各不同因素後敲定。同樣是居家令和全面封關，除非香港如武漢般管理，各小區設立管理隊伍，全面封鎖小區通道，只留一兩個出入囗，區外人士一律禁止進入，區內每戶只能派出一人限時外出購買生活必需品，出入要量度體溫，要提供健康碼。這種封閉式的居家令是否在香港行得通，大家心中有數。又如全面封關，香港的食物和生活必需品何來？叫全港居民勒緊肚皮等候疫情過去嗎？

這些醫護專業組織的要求，不外是強特區政府所難，如不答應便反對到底，所以不建議市民參與普及社區檢測計劃。如市民都聽這些醫護專業組織建議，拒絕參加普檢，到頭來社區內的隱藏帶菌者是多了還是少了？市民受源頭不明感染的機會增加還是減少？特區政府普檢失敗，大多數市民拒絕合作，到頭來疫症蔓延，對整體香港是好是壞？有利還是有害？這些醫護專業組織欠市民一個合理解釋。