《港區國安法》實施兩個月，但一個罪成判囚的案例都沒有，甚至連檢控都很慳吝，慌死嚇死寶寶似的。眾所周知，七一當日有十人涉嫌觸犯國安法被捕，但只有那位駕駛插上「光復香港」旗幟電單車並衝向警員的男子遭落案檢控，還押至今，其餘人等不了了之；接着，警方國安處大發神威，上月十號殺入壹傳媒大樓搜證調查，拘捕包括「叛國禍港四人幫」之首黎智英在內的九男一女，令人以為終於天開眼。無奈香檳開得太早，這十人至今無一被正式檢控，日前到警署報到後繼續獲准保釋，「踢保」鬧劇會否再次上演，誰也說不準。

事實上，黎智英等人已多次大玩「踢保」把戲，而且次次得米，今次隨時照辦煮碗。人們不明白的是，警方一再讓這十人保釋，中間到底出了甚麼問題？是證據不足嗎？是怯於外部勢力施壓嗎？還是律政司再次從中作梗？一哥曾鏗鏘有聲謂：「犯法就係犯法，有證據我就要拉你。」現在拉是拉了，但不檢控也是枉然。

這班人觸犯國安法可謂路人皆見，有人跑去美國覲見白宮主子，揚言「為美國而戰」；有人勾結境外勢力，出錢出力營運「我要攬炒」團隊，要求外國制裁香港；更有人驚到坐洗頭艇失禁式「送中」，成為通緝犯。很可惜，人們但見當局執法雷大雨小，有頭威冇尾陣，尤其是律政司一向不可信，加上法庭寬宏大度，輕易批准保釋，間接為國安疑犯送上潛逃之機。國安法能否將罪有應得的人予以制裁，愈來愈令人無信心。

除了司法因素外，外部勢力施壓亦不容小覷。外長王毅出訪德國與該國外長馬斯會面，香港及新疆問題繼續被拿來炒作，馬斯要求北京撤回港區國安法；連小國捷克亦來「作反」，參議院議長率團訪台，無視北京不滿；更別說美國一直擺出咄咄逼人狀。國安大案陷入膠着，是否又是恐洋懼外的心魔作祟？