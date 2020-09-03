橫眉冷看：當代年輕人獨有的問題-陳偉強 大學講師

要撰寫時事評論，筆者自揣有兩條路可選，一者易行，一者難行。

易行之路就是跟輿論風向走，當人人都罵「地產霸權」的時候，你跟着起哄；碰到民怨蠭起，你就批評政府施政失當，一切緊跟大眾，隨聲附和，罵對了就一起對，罵錯了就一起錯，這樣做就最沒壓力。

難行之路就是堅信自己的眼睛，是其是而非其非，哪怕意見與大眾不同，仍不會因媚俗而改變。這樣做，在朋友之間交換意見，可能被視為「異類」；在報端寫出來，就會被同道或讀者批評，感覺殊不好受。

但在易行與難行之間，我還是選擇了走難行之路，因為這是擔當時評工作應有的責任，不能老是人云亦云。況且觀點恰當與否，最終會有裁判員，時間就是最好的裁判，「路遙知馬力」。

以往，輿論幾乎一致認為年輕人對政府不滿，是緣於社會向上流動的機會少，說着說着，這論調就像太陽從東邊升起一樣，變成理所當然的事。但筆者堅持力排眾議，指出年輕人對社會不滿，主因不在經濟或晉升機會問題，管治班子「捉錯用神」，只會導致全局走偏。

事實上，去年爆發的反修例風波發展至今，已充分證明年輕人根本不在乎向上流動的問題。如果立法會可以停擺的，他們支持停擺；如果美國可以加強制裁京港政府的，他們支持制裁。很多後生一輩基本上沒有任何訴求，不是要爭取改善民生的，反倒破壞民生、追求「攬炒」的事，他們卻做不少。

當代不少年輕人身上流淌的，是要「打大佬」的血，希望推倒一切權威與建制勢力。他們不僅要搗毀「藍營」的建制派，就算「黃營」的傳統力量，亦要除之而後快。這是整代人獨有的思想問題，可惜社會對這問題茫然無知，在下喊得聲嘶力竭，亦是徒勞。