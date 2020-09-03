高中通識教科書經教育局「專業諮詢服務」審閱後，三權分立在教材中消失，江湖從此多事，又觸發香港是否有三權分立嘅爭論。林鄭日前出席行政會議前，明確指出香港冇三權分立。年年考第一嘅佢，記憶就唔會錯？

三權分立？港府高官、貴族藍血人、中方政要各有各表述，言人人殊，搞到老朽都好亂。林鄭就斬釘切鐵咁話，「香港是沒有三權分立，所以我是完全支持教育局局長的說法。如果大家要看三權的關係，我會形容是各司其職，我亦希望可以互相配合，但我亦認同可以互相制衡。」你講晒喇！林鄭特別強調香港奉行行政主導，有論者就指三權分立不代表三權平等；行政主導與三權分立可並存，若然將兩者放在二元對立層面，並不準確亦欠公允。

三權分立嘅精髓，就係強調權力要受到抑制，避免一方獨大濫權。然而，老朽覺得有個譬喻幾精警：法律如蛛網，如果小東西掉進去，就會被俘虜；但大東西就會砸破蛛網，逃之夭夭。這不正是印證了亞里士多德在《政治學》所指：即使法律書寫成文，也不應經久不變。真係一言驚醒夢中人，三權分立即使各有各演繹，有冇分立、分置、互相支持等，也並非誰人說了算！

香港目前最大嘅問題係司法獨大，之前廣東海警截獲嘅十二名潛逃人蛇，當中至少有七個人都獲同一洋法官批准保釋，難怪惹來一片詰問，咁啱嘅，為何冇人向法官問責、追究和批評？法官係人就有可能犯錯，又怎可能不受社會監察？林鄭一味強調行政主導，之不過回歸後這麼多年，政府又冇辦法控制司法刀把子，任由法官錯了算；而司底驊就廢噏「任何人都會犯錯，法官也不例外」，咁佢又做咗啲乜去糾正法官嘅錯失？其身不正，上任至今醜聞不斷，知錯，問責下台，一天光晒！法治彰顯，三權是否分立，庶民不必操心！