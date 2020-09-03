經歷布拉格之春、天鵝絨革命的捷克，最近在國際政治界大出風頭，該國最高議事機構、參議院議長率領近九十人的代表團訪問台灣，打破一個中國原則，中國怒了、台灣沸了，事件已發展至中捷外交照會及交涉的層面。

這次捷克反對陣線向執政者奪權的「戰事」，利用台灣做跳板，以兩岸關係為「引線」，出格的玩火行為，活脫脫是反華反共陣營的爛頭蟀。

外交部長王毅第一時間嚴斥捷克政界無視邦交國締約的原則，言明一定會予以教訓。這個反應看在台灣獨派的眼中，大有興奮莫名之感。不過，看清捷克反對派的行動，才有助了解全局。

捷克在政治上擺脫了前共產主義，國民自以為是個民主國家，人口剛逾一千萬、屬中等收入的國家。捷克的經濟對外依賴度不算高，最大貿易夥伴是德國，有說二○一四年開始，中國已成為捷克的第二大貿易夥伴，不過，中國的經濟實力與勢力顯然對這個歐洲小國沒有預想的作用大。

捷克自一九八九年東歐巨變開始，經歷了一場又一場和平政權演變的衝擊，當地人看兩岸關係，會自動套進當年捷克與蘇聯一般。今年一月，當地參議院的前議長原本亦擬定了訪台行程，卻在出發前心臟病發死亡，台灣獨媒及反華媒體大肆炒作中國阻其出訪肇禍，結果，捷克人的「疑中情緒」一步步加深。

於是，先有今年一月捷克的布拉格市與台北締結姊妹城市，然後六月當地爆發民眾借疫情迫令總統下台的示威，一波再一波，都可見反對派聯手圍堵捷克中央政府的手影。詭異的是，捷克代表團今次在台灣島內的活動，名是打着交流防疫、促進捷克與台灣商貿的旗號，但訪問行程卻包括美國在台協會（AIT）舉辦的論壇，你相信捷克反對派與美國反華勢力沒有眉來眼去麼？