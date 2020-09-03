香港自去年初開始被反中亂港政黨帶頭掀起反修訂《逃犯條例》變為「反送中運動」，去年中再升級為反政府動亂持續至今，再加上今年爆發的新冠肺炎，香港的經濟雪上加霜，陷入回歸以來最嚴重的經濟蕭條和人為衰退。

香港失業率達至十五年來新高的百分之六點一，約廿四萬多人失業。許多打工仔遭受停薪留職、減薪裁員、逼放無薪假，花紅獎金等福利化為烏有。自僱人士更手停口停，創業維生者如個人服務業望天打卦。整體社會陷於前所未見的嚴重經濟寒冬和水深火熱，貧富差距進一步擴大。普羅大眾都盼望政府開倉派米，幫助失業半失業及個體創業自力更生者，渡過難關。

可是持有過萬億元盈餘儲備的特區政府卻「堅離地」，倒行逆施，應救不救，竟冒天下之大不韙用「劫貧濟富」的錯誤思維和政策，闊佬益商家卻不救貧民，豈有此理！由勞福局局長提出及推動的保就業計劃，動用公帑數以百億元計，卻失焦不直接支援失業者，亂「揈」市民血汗錢益商家，進一步擴大貧富差距，濫竽充數地把沒受失業半失業影響的僱員人數也計入保就業計劃的功勞簿上，欺世盜名，誤導公眾，極為可恥。

計劃開宗明義叫「保就業」，但卻拒絕來自左中右勞工團體一致強烈要求——發緊急失業援助金，用實名、定金額、設限期，可快速及直接救濟早已陷入經濟困境的打工仔。羅局長用一句恐怕有道德風險及籌備需時過久而予以斷然拒絕。對此，除了強烈要求羅致光立即下台之外，再沒有其他可以平民憤及對不公義的回應了。難道把保就業的錢先給了大財團和大商家主宰便沒有道德風險嗎？難道把錢先給了大老闆、大財團後，失業工人便可以得到準確的救援嗎？本屆政府錯誤兼糊塗施政，莫此為甚！

以超市參加保就業為例，兩大壟斷性質的超市集團，在黑暴亂港和疫情下生意滔滔賺大錢，從來沒有結業裁員減薪的危機，只有請人請不及，竟領保就業計劃億元計公帑。在輿論的揭露下，有超市才說會用部分保就業津助金額，回饋長者及弱勢社群，但需要時間去研究計劃，沒有時間表，又不公開計劃。其實要派福利給弱勢社群的話，也應由社署執行，為何畀公帑財團充善長？羅局長親商不親勞工，毫無良知地「劫貧濟富」。倘若如超市所說的回饋計劃，與保就業幫失業者的目標對象也絕對不符合。何況兩大超市完全可藉口回饋，用政府的資源進一步打擊市場對手，加大和鞏固其市場佔有率。兩大超市過去已被指採用先加後減、收取高昂的上架費、經銷佣、攫取代理權等小市民無法監督的「剃刀門楣」手法，不斷加深剝削小市民血汗。試問如此庸官及廢官當道，特區政府豈會得民心？工人飯碗不保，政府的民望也自然不保。

最奇怪的是，如此離譜的保就業計劃，都沒有得到熟悉勞資關係及社福政策的政務司司長張建宗的及時制止，沒有受行政會議成員的反對，竟然得到林鄭行政長官言聽計從，真是盲官黑帝，勞工不幸！嗚呼哀哉！