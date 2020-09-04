功夫茶：漢奸走狗戴罪笑　無辜寵物冤難消

亂拋垃圾畀食環署人員抓個正着被票控，都要破財一千五百個大洋喇，之但係，世事無絕對，有時從高空擲好多嘢落街，又乜事都冇發生過喎，甚至係更嚴重嘅刑事恐嚇，一樣可以甩身！嗱，功夫茶絕對唔係亂噏廿四，係有事實根據㗎！

世事就係咁荒謬，罪惡滿貫、叛國禍港嘅漢奸黎刑恐東方記者一案，鐵證如山，有相有錄影有真相，之前被裁定有關罪名表證成立，之後又一筆勾銷，脫罪！梗係引起全城嘩然啦！阿哥，唔通歌神都要將《鬼馬雙星》改為《漢奸心聲》，高唱「做漢奸好搵過皇帝，扮處男純真正係滑稽，求望發達一味靠走狗，搞喎香港唔怕現形」？唔通真係「法治」已經不存在？公平正義已隨風而逝？

呢嗱，今年情人節，深井青山公路一屋苑發生駭人動物兇案，有三十隻動物被人由高處擲下，其中十八隻動物死亡，引起社會嘩然！警方當時拘捕兩名涉案男子，惟事隔近七個月，律政司竟決定不就案件提出起訴！

虐殺動物獲律政司撤控，引起多名荃灣區議員質疑！各位街坊，由高處拋成三十隻動物落街，竟然可以乜事都當冇發生過，同一身係罪、爆粗兇記者嘅漢奸黎被放生，本質上其實冇乜大分別！如果真係有分別，最大嘅分別係，喺香港呢個特區，做漢奸好過做寵物多多聲咯！

點解？漢奸黎聲大夾惡就被形容為「一時衝動」；東方記者被辱罵指嚇搞到要睇精神科醫生，確診患上抑鬱心境適應障礙，就話「誇大、唔誠實」！呢個世界乜嘢係黑，乜嘢係白，大家心中有數，漢奸走狗叛國禍港都可逍遙法外！不正是「漢奸走狗戴罪笑，無辜寵物冤難消」嗎？

呢個世界，大奸狗扮純情雖然係滑稽，「搞你」都可以被曲解為「有許多意思」，「我搞你老婆」可以係「幫佢搞頭髮」嘅咋！所以話呢，「做隻貓做隻狗不做情人」已經out嘞，家陣係「做漢奸做走狗好過做人」，背後有洋大人撐住，律政司拖延檢控不特止，去到邊都有保護傘照住，幾有「飛屎」！反觀在特區做隻無辜枉死嘅寵物，律政司連檢控都慳番，話之你死得幾慘！

嗱，漢奸黎呢單嘢已引起公憤，立法會議員及法律界人士都認為要考慮公眾利益，律政司好應該研究判詞，睇吓是否有法律漏洞，並在十四天內提出上訴！之前律政司先話「任何人都會犯錯，法官亦不例外」。唔該律政司做嘢，切勿龜縮令「做漢奸好過做皇帝」成笑柄！