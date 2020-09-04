正論：國安大不及司法大　司法大不及漢奸狂

壹傳媒黎智英刑事恐嚇東方報業集團記者案，從案發到進入司法程序，足足歷時三年零三個月，堪比三年零八個月的香港淪陷。在受害記者度過無數惶恐不安的日子、在「有圖有片有真相」、在表證成立的情況下，滿以為遲來的公義終得彰顯，不料竟迎來反高潮，黎智英被裁定罪名不成立，又獲放生。「愛國愛港永無好報，漢奸走狗有好下場」儼然特區鐵律，連有證有據的刑恐案也可安然而退，大漢奸涉及的國安重罪會否被繩之以法，可思過半矣。一宗案件，折射回歸廿三年來，餘孽橫行，司法獨大，特區墮落，寧不哀哉乎！

眾所周知，黎智英於三年前參與六四集會，在沒有受到挑釁之下，涉嫌在維園內恐嚇東方男記者，惡形惡相揚言「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，整個過程被攝下。一個曾高呼「為美國而戰」的「傳媒大亨」，家財萬貫，公然踐踏新聞自由，對無權無勢的男記者施以語言暴力，恐嚇意圖彰彰明甚。受害男記者的噩夢自此開始，整天擔驚受怕恐被黎智英「搞」，甚至因此需要看精神科，最後被診斷為患上抑鬱心境適應障礙。

案發後，警方很快完成調查，但律政司一直拖延檢控，東方及受害男記者鍥而不捨發出十七封信，要求律政司就是否起訴給予明確答覆，無奈得到的只是虛答敷衍。直到今年初出現轉機，黎智英終於被落案起訴，彷彿迎來了公義的曙光。案件延至上月開庭審理，昨日裁決，惟令人瞠目結舌的是，同一個法庭，早前裁定黎智英刑恐表證成立，昨日卻有截然相反的結果，裁判官判黎智英罪名不成立，既指受害男記者證供「不可信」，又指黎智英只是「一時衝動」，並同意「搞」的意思是打算申請禁制令等等。

判決一出，全城嘩然，不僅受害男記者失望，東方失望，愛國愛港的市民更是同聲一嘆。事實擺在眼前，漢奸走狗永遠有保護傘，永遠有好下場，永遠不用受到制裁；反觀東方一直站穩愛國愛港立場，卻一直受到政府部門羅列莫須有的罪名打壓，甚至乎，男記者明明是受害人，卻反被蓋上「不可信」的標籤，含冤受屈，叫天不應、叫地不靈。正義無法伸張，新聞自由固然不值一哂，法治精神也算不了甚麼，難怪有人說：「早愛國不如遲愛國，遲愛國不如不愛國」，這顯然不是沒有道理，也許只有加入反中亂港陣營，才能夠獲得司法厚愛。

這不禁令人想起，中國史上最知名的漢奸──南宋時期的秦檜，陷害愛國英雄岳飛而遺臭萬年。自宋以降，人們都恥於以檜為名，連秦檜後人都恥於姓秦。相傳清亁隆時，一位姓秦官員到杭州西湖遊岳飛墳後寫下對聯：「人自宋後少名檜，我到墳前愧姓秦。」

然而時移勢易，在黑白顛倒的今天、漢奸橫行的特區，同樣的故事將會改寫：人們不但不以當漢奸為恥，反以當漢奸為榮，而且姓秦不如姓黎，姓黎不如名智英，皆因漢奸走狗有好下場，黎智英更有「免死金牌」。刑恐案尚且無事，即使有人身負國安法重罪及欺詐罪，以及多項非法集結等罪名，在保護傘庇蔭下，有可能受到應有制裁嗎？

事實上，黎智英有保護傘已是路人皆見，由政治黑金案，律政司司長鄭若驊以「證據不足」為由不檢控；到佔中案，又以「證據太多」為名而不了了之，舉凡是黎智英涉及的案件，無一不是全身而退，毫髮不傷。

《港區國安法》在六月三十日深夜生效，警方國安處上月十日風風火火前往壹傳媒大樓搜證，將黎智英、其兒子及多名高層拘捕，惟至今已近一個月，仍然是保釋再保釋，是否檢控沒有下文。而壹傳媒股價在黎智英被捕後離奇地出現大幅波動，由「仙股」炒上「蚊股」再急瀉為「毫股」，累計跌幅高達八成四，有如坐過山車的異動史上罕見，偏偏不見監管部門公布調查結果。外界質疑某些傳媒機構有「免查金牌」，某些傳媒老闆有「金剛不壞之身」，顯然不是無的放矢。

當然，港英餘孽出於不可告人的政治目的，充當反中亂港勢力保護傘，這不足為奇，奇就奇在中央視若無睹，不但沒有想辦法撥亂反正，反而做盡親痛仇快的事，令愛國愛港者心灰意冷。君不見，國安法本是斬妖除魔的尚方寶劍，但至今不見其發揮應有的威力，中央明明在特殊情況下對國安案件有直接管轄權，偏偏有權不用，有法不依，任由港府放軟手腳，養虎遺患，尚方寶劍也同生銹菜刀無異。在外部勢力兵臨城下的今天，在西方國家爭相批評港區國安法、紛紛為其代理人出頭之際，多麼匪夷所思的事情也有可能發生。黎智英作為外部勢力在華的最重要棋子，利用價值毋庸置疑，漢奸走狗會成為國際博弈的談判籌碼嗎？

看官們，縱觀中國近代史，只有偉大的毛澤東主席有對抗外部勢力的勇氣，維護了國家民族尊嚴，稱得上真正的民族英雄。他將美蘇霸權視為紙老虎，朝鮮戰爭、中印邊境戰爭、珍寶島戰役、西沙海戰，俱打出了新中國的威風，讓國人揚眉吐氣，當時中國雖窮，但窮得勇敢，窮得自信，受到國際社會尊重；以至新中國成立之初，備受西方國家孤立和封鎖，毛澤東仍毫無畏色，豪邁宣稱：「封鎖吧，封鎖十年八年，中國一切問題都解決了。」

今天，還有如此這般的硬骨頭嗎？還有如此這般的錚錚漢子嗎？還有如此這般的英雄人物維護國家民族尊嚴嗎？漢奸走狗囂張至此，洋奴餘孽放肆至此，司法獨大至此，不正是由特區到中央皆軟弱可欺嗎？

「試看今日的特區，竟是誰家之天下」，正是所有愛國愛港者的大哉問！