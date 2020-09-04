神州觀察：冤獄創傷錢難償　依法追責儆效尤

江西男子張玉環在經歷九千七百七十八天的「最長冤獄」後，近日向省高院提交高達兩千二百多萬元的國家賠償申請，事件亦再度引發輿論關注，乃至有人規勸其切勿獅子開大口，索賠需有分寸。只是對於所有冤獄受害者來說，究竟多少錢才算合理補償，冤獄又能否用錢來彌補，這本身更是一個疑問，恐怕惟有從源頭上堵漏，及對造冤獄者切實進行追責懲處，才能以儆效尤，減少枉法行為出現。

正如張玉環所說，無人願以二十多年的自由去換五百萬或一千萬元的賠償，賠太少並不能體現正義的價值，及無法撫慰冤獄造成的創傷，不利於防範冤案再生。按照內地當局相關規定，冤獄國賠只需以上年度職工日平均工資標準支付，目前約為三百四十多元；問題是，坐牢不同於上班，況且法定上班時間為每天八小時，坐牢卻是每天二十四小時禁錮人身自由，想想也覺得不合理，所以張玉環提出三倍賠償要求，以及精神損失、健康損失等費用加在一起，合共兩千多萬元。

從過往的冤獄國家賠償申請金額來看，張玉環的索求並不算太「離譜」，像早前江西「毒糖殺人案」中坐了十九年冤獄的李錦蓮就曾提出高逾四千萬元的國賠金額；當然，這種要求很難遂願，李最終只獲賠不到三百萬元，不服提請上訴亦無功而返，若想繼續與政府耗下去，一定要追討所謂的公平正義，就得看自己有沒有足夠的精力和勇氣了。而目前已知的內地冤獄受害者中，以吉林男子金哲宏的四百六十八萬元國賠金額最高，緊隨其後的是同在吉林的劉忠林，獲賠四百六十萬元；故就張玉環的「最長冤獄」而言，最終所獲國賠「再創新高」不是沒有可能，縱然如此，亦不值得高興。

如果說申請冤獄賠償的規則太過嚴苛、不近人情，那麼當初製造一宗宗冤獄之時，則堪稱十分疏爽恣意，又何止不近人情，簡直就是無法無天，心狠手辣。就說這些獲平反釋放的冤獄者們，哪一個不是飽受酷刑之苦，出來時甚至連個人樣都沒了？各種身心折磨勢又會長期伴隨，他們的人生早已被摧毀，又將拿甚麼來補償？更有像聶樹斌、呼格吉勒圖那樣的，連伸冤的機會都不給，直接就遭枉殺，結果亦不過獲賠兩百多萬元，也能叫沉冤得雪、遲來的正義？

由此可見，冤獄不能止步於賠錢了事，必須對所有枉法造冤獄之人依法嚴肅追責，譬如誰辦案、誰審理誰就要負責，國家法律對此亦都有明細規定。只有這樣，才更符合法治公平公正的精神，及真正體現司法進步，警示來者，否則誰也不害怕，依舊我行我素，何愁冤獄不會陸續有來？