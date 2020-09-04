世界視線：核潛艇浮出水面　俄直逼阿拉斯加

近期國際局勢除了中美、中印對抗、歐盟與土耳其地中海爭執等熱點外，美國及俄羅斯在彼此家門口軍演示威亦不容忽視。北約在波羅的海至黑海大舉軍演之際，俄羅斯出動五十艘軍艦和四十架軍機，在美國阿拉斯加州附近展開冷戰後最大型軍演。圍繞着白羅斯顏色革命而可能引發的東歐權力版圖變更，俄羅斯與北約及美國展開激烈軍事互懾。

一周前，俄國核潛艇鄂木斯克號突然在阿拉斯加外海浮上水面。由於這款潛艇配備大量可攻擊陸地目標的巡航導彈，立即引來美方高度緊張，北美防空司令部及美軍北方司令部隨即展開跟蹤監視。鄂木斯克號現身位置雖處於公海，但它發出的信號卻是明確的：俄潛艇可以悄無聲息潛到阿拉斯加，對美國構成的威懾力不言而喻。

五角大樓隨後指出，這是俄軍近期在阿拉斯加附近軍演的一部分。在鄂木斯克號浮出水面之前一日，由五艘軍艦和兩艘潛艇組成的俄軍艦隊已現身白令海峽。不僅如此，俄方還派出大批軍機壓境，為此美軍出動F22隱形戰機，攔截闖入其防空識別區的俄軍機。

俄軍不僅在白令海空群而出，波羅的海和北冰洋也出現了他們的身影。上周五，由戰略轟炸機、戰鬥機、空中加油機和偵察機組成的俄國機群，展開十二小時長途奔襲演習，沿途與北約戰機較勁。俄前海軍參謀長維克多•克拉夫琴科上將就此評價說：「這是一個信號，表明我們沒有沉睡，我們想去哪裏就去哪裏。」

俄軍大規模演習之時，正值白羅斯爆發顏色革命。克里姆林宮已經明確表示支持白羅斯總統盧卡申科。俄軍在歐洲至阿拉斯加的廣闊空間舉行軍演，顯然是警告北約及美國，勿試圖改變俄羅斯周邊的權力現狀。

不僅如此，俄軍演習還處於美國總統選舉前夕。目前民主、共和兩黨的外交政策存在明顯差異：特氏政府全力打壓中國，民主黨傾向壓制俄羅斯在歐洲的崛起，更質疑特氏通俄。俄羅斯在美國家門口軍演，一定程度上亦與特氏拉開了距離。