日本首相安倍晉三因病請辭，對中美之爭、東亞政局新增變化因素。特朗普政府壓制中國，冀建立國際聯盟以圍堵中國。一是歐洲，包括新歐洲的東歐，二是日本，三是印度。印太地區的概念依靠日本與印度。印度一意反華，要當地區霸主，自必與特朗普一拍即合。可是日本卻有諸多考慮。

日本應否與華為敵呢？經濟上不可能，不僅貿易，更重要是海外投資收入。舉國經濟已經依賴投資收入，貿易也已有逆差。投資收入不是來自萬億美元的美國國債，而是企業在東南亞，中國內地的投資收入。因此，日本已與中國簽了兩國企業在第三國市場合作，實際上表示參與一帶一路發展。

日本人口老化，本國產業投資不足，未來發展便只有投資收入，與中國合作是唯一選擇。日本也要靠中國在朝鮮半島的政治影響力，不能長期與南北韓敵對。當然特朗普也聲稱與北韓和好，卻在日本看來屬出賣日本之舉。

美國進一步制裁打擊中國，日本會盲從嗎？美軍在日本的軍事經費，特朗普要日本從目前每年支付的約十九億美元，大增至八十億美元，威脅撤軍。南韓反對美國不合理的要求，日本不能弱於南韓。德國亦拒增支付美國費用，特朗普即撤軍，並制裁德國與俄羅斯企業的合作。有此先例，顯示出美國對盟友亦欺壓。日本大有可能與德國聯手，抗拒美國，亦不會對中國制裁。

安倍要解決這個最大的政治難題，若特朗普十一月連任，挑戰更大，日本可以捨中國服從美國？抑或陽奉陰違，低調地抗拒？

東北亞地區的中日俄三方關係，似乎中俄聯手佔了優勢，美國對日本是口惠實不至，甚或背叛日本的利益，變成愈來愈不可靠的盟友。日本又怎樣可蹚印太地區的渾水，乃至投靠「五眼聯盟」呢？

今次競爭首相的石破茂，民意頗高，屬右派反華，但還像石原慎太郎，公開揚言可以對美國要求說不。日本的政治在安倍親美政策底下還存在濃厚的對美不滿，只不過不滿中國的民情更盛。

安倍辭職，接任者只有一年任期，實屬看守政府，相信菅義偉接任和政策不變為主。但怎樣對抗若連任成功的特朗普的壓迫呢？未必可拖至明年九月之後的新政府。這一年的煎熬可能孕育出日本政壇抗美的新勢力來。

中國素來對日政策粗疏，致多年經營效果奇劣。今次是一個大好機會，拉攏日本來抗衡美國。中國外交系統有否新的思維、新的智慧呢？